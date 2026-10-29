Resultados Leidsa: Números ganadores 28 de octubre 2026

Resultados oficiales de sus sorteos correspondientes al 28 de octubre de 2026. Miles de dominicanos estuvieron atentos a los premios que incluyen desde sumas millonarias hasta sorteos especiales con carros, casas y apartamentos.

Resultados Leidsa: Quiniela, Loto Más y Super Palé

Resultados Leidsa – 28 de octubre de 2026

Sorteo Fecha Números Ganadores Pega 3 Más 28-10-26 06, 24, 25 Loto Pool 28-10-26 01, 13, 15, 20, 28 Super Kino TV 28-10-26 01, 02, 04, 15, 27, 38, 45, 52, 54, 55, 56, 60, 61, 63, 73, 78, 79, 81, 83, 84 Quiniela Palé 28-10-26 01, 00, 25 Super Palé 28-10-26 01, 87

Sorteo Fecha Números Ganadores Loto – Loto Más 28-10-26 Loto: 13, 17, 18, 20, 28, 37

Loto Más: 11, 13

Leidsa, tradición, tecnología y premios garantizados

Leidsa se destaca por haber sido la primera empresa de loterías electrónicas en República Dominicana. Su confiabilidad, transparencia y compromiso con el público la han convertido en referente del sector, conocida como “la fábrica de millonarios” del país.

Además de los sorteos regulares como el Loto, Quiniela, Kino TV y Super Palé, Leidsa organiza sorteos especiales en fechas clave del calendario dominicano. Entre ellos, el emblemático “100×100 de Navidad”, en el que se rifan 100 carros, y los sorteos del Día de las Madres, que han llegado a incluir apartamentos y casas.

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La empresa también promueve la responsabilidad social, invirtiendo parte de sus ganancias en proyectos comunitarios, educación y salud. De esta forma, el juego se convierte no solo en entretenimiento, sino en una contribución al desarrollo del país.