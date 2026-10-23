Resultados Leidsa: Números ganadores 22 de octubre 2026

La Lotería Electrónica Internacional Dominicana (Leidsa), conocida como «tu única Loto», presentó los resultados oficiales de sus sorteos correspondientes al 22 de octubre de 2026. Miles de dominicanos estuvieron atentos a los premios que incluyen desde sumas millonarias hasta sorteos especiales con carros, casas y apartamentos.

Resultados Leidsa: Quiniela, Loto Más y Super Palé

Resultados Leidsa – 22 de octubre de 2026

Sorteo Fecha Números Ganadores Pega 3 Más 22-10-26 36, 35, 05 Loto Pool 22-10-26 02, 08, 09, 21, 23 Super Kino TV 22-10-26 01, 05, 08, 10, 18, 27, 28, 34, 36, 42, 43, 47, 55, 57, 63, 68, 75, 76, 79, 82 Quiniela Palé 22-10-26 66, 61, 23 Super Palé 22-10-26 66, 59

Sorteo Fecha Números Ganadores Loto – Loto Más 21-10-26 Loto: 09, 10, 17, 24, 29, 30

Loto Más: 11, 07

Leidsa, tradición, tecnología y premios garantizados

Leidsa se destaca por haber sido la primera empresa de loterías electrónicas en República Dominicana. Su confiabilidad, transparencia y compromiso con el público la han convertido en referente del sector, conocida como “la fábrica de millonarios” del país.

Además de los sorteos regulares como el Loto, Quiniela, Kino TV y Super Palé, Leidsa organiza sorteos especiales en fechas clave del calendario dominicano. Entre ellos, el emblemático “100×100 de Navidad”, en el que se rifan 100 carros, y los sorteos del Día de las Madres, que han llegado a incluir apartamentos y casas.

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La empresa también promueve la responsabilidad social, invirtiendo parte de sus ganancias en proyectos comunitarios, educación y salud. De esta forma, el juego se convierte no solo en entretenimiento, sino en una contribución al desarrollo del país.