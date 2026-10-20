Resultados Leidsa: Números ganadores 19 de octubre 2026

Leidsa, tradición, tecnología y premios garantizados

Leidsa se destaca por haber sido la primera empresa de loterías electrónicas en República Dominicana. Su confiabilidad, transparencia y compromiso con el público la han convertido en referente del sector, conocida como “la fábrica de millonarios” del país.

Además de los sorteos regulares como el Loto, Quiniela, Kino TV y Super Palé, Leidsa organiza sorteos especiales en fechas clave del calendario dominicano. Entre ellos, el emblemático “100×100 de Navidad”, en el que se rifan 100 carros, y los sorteos del Día de las Madres, que han llegado a incluir apartamentos y casas.

La empresa también promueve la responsabilidad social, invirtiendo parte de sus ganancias en proyectos comunitarios, educación y salud. De esta forma, el juego se convierte no solo en entretenimiento, sino en una contribución al desarrollo del país.

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Horarios de sorteos de Leidsa

– Pega 3 Más: Lunes a Sábado a las 8:55 PM y Domingo a las 3:55 PM.

– Loto Pool: Lunes a Sábado a las 8:55 PM y Domingo a las 3:55 PM.

– Super Kino TV: Lunes a Sábado a las 8:55 PM y Domingo a las 3:55 PM.

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– Quiniela: Lunes a Sábado a las 8:55 PM y Domingo a las 3:55 PM.

– Loto: Miércoles y Sábado a las 8:55 PM.

Para más informaciones sobre los sorteos de Leidsa puede contactarlos directamente al número 809-338-2222.

La página oficial de la Leidsa es www.leidsa.com; aquí también podrá verificar los resultados.