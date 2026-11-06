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Resultados Leidsa: Números ganadores 05 de noviembre 2026

Consulta aquí los números ganadores de los sorteos del 05 de noviembre de 2026. Incluye Pega 3 Más, Loto Pool, Super Kino, Quiniela y más.

Amiel de la Cruz Merán
Resultados Leidsa: Números ganadores 05 de noviembre 2026
Foto: Fuente externa
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La Lotería Electrónica Internacional Dominicana (Leidsa), conocida como «tu única Loto», presentó los resultados oficiales de sus sorteos correspondientes al 05 de noviembre de 2026. Miles de dominicanos estuvieron atentos a los premios que incluyen desde sumas millonarias hasta sorteos especiales con carros, casas y apartamentos.

Resultados Leidsa: Quiniela, Loto Más y Super Palé

Resultados Leidsa – 05 de noviembre de 2026

SorteoFechaNúmeros Ganadores
Pega 3 Más05-11-2639, 05, 34
Loto Pool05-11-2603, 04, 11, 26, 29
Super Kino TV05-11-2602, 07, 08, 16, 18, 20, 29, 32, 36, 44, 46, 49, 50, 58, 63, 65, 66, 69, 71, 79
Quiniela Palé05-11-2655, 77, 78
Super Palé05-11-2655, 75
SorteoFechaNúmeros Ganadores
Loto – Loto Más04-11-26Loto:10, 15, 26, 28, 34, 36
Loto Más: 04, 07

Leidsa, tradición, tecnología y premios garantizados

Leidsa se destaca por haber sido la primera empresa de loterías electrónicas en República Dominicana. Su confiabilidad, transparencia y compromiso con el público la han convertido en referente del sector, conocida como “la fábrica de millonarios” del país.

Además de los sorteos regulares como el Loto, Quiniela, Kino TV y Super Palé, Leidsa organiza sorteos especiales en fechas clave del calendario dominicano. Entre ellos, el emblemático “100×100 de Navidad”, en el que se rifan 100 carros, y los sorteos del Día de las Madres, que han llegado a incluir apartame

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Leidsa, tradición, tecnología y premios garantizados

Leidsa se destaca por haber sido la primera empresa de loterías electrónicas en República Dominicana. Su confiabilidad, transparencia y compromiso con el público la han convertido en referente del sector, conocida como “la fábrica de millonarios” del país.

Además de los sorteos regulares como el Loto, Quiniela, Kino TV y Super Palé, Leidsa organiza sorteos especiales en fechas clave del calendario dominicano. Entre ellos, el emblemático “100×100 de Navidad”, en el que se rifan 100 carros, y los sorteos del Día de las Madres, que han llegado a incluir apartamentos y casas.

La empresa también promueve la responsabilidad social, invirtiendo parte de sus ganancias en proyectos comunitarios, educación y salud. De esta forma, el juego se convierte no solo en entretenimiento, sino en una contribución al desarrollo del país.

Horarios de sorteos de Leidsa

– Pega 3 Más: Lunes a Sábado a las 8:55 PM y Domingo a las 3:55 PM.

– Loto Pool: Lunes a Sábado a las 8:55 PM y Domingo a las 3:55 PM.

– Super Kino TV: Lunes a Sábado a las 8:55 PM y Domingo a las 3:55 PM.

– Quiniela: Lunes a Sábado a las 8:55 PM y Domingo a las 3:55 PM.

– Loto: Miércoles y Sábado a las 8:55 PM.

Contacto:

Para más informaciones sobre los sorteos de Leidsa puede contactarlos directamente al número 809-338-2222. 

La página oficial de la Leidsa es www.leidsa.com; aquí también podrá verificar los resultados.

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