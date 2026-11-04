Resultados Leidsa: Números ganadores 03 de noviembre 2026

Resultados oficiales de sus sorteos correspondientes al 03 de noviembre de 2026. Miles de dominicanos estuvieron atentos a los premios que incluyen desde sumas millonarias hasta sorteos especiales con carros, casas y apartamentos.

Resultados Leidsa: Quiniela, Loto Más y Super Palé

Resultados Leidsa – 03 de noviembre de 2026

Sorteo Fecha Números Ganadores Pega 3 Más 03-11-26 02, 17, 17 Loto Pool 03-11-26 07, 08, 18, 22, 26 Super Kino TV 03-11-26 12, 15, 17, 18, 28, 29, 33, 37, 42, 50, 51, 53, 57, 61, 64, 66, 67, 68, 74, 80 Quiniela Palé 03-11-26 76, 00, 89 Super Palé 03-11-26 76, 61

Sorteo Fecha Números Ganadores Loto – Loto Más 31-10-26 Loto: 08, 11, 13, 14, 23, 38

Loto Más: 02, 09

Leidsa, tradición, tecnología y premios garantizados

Leidsa se destaca por haber sido la primera empresa de loterías electrónicas en República Dominicana. Su confiabilidad, transparencia y compromiso con el público la han convertido en referente del sector, conocida como “la fábrica de millonarios” del país.

Además de los sorteos regulares como el Loto, Quiniela, Kino TV y Super Palé, Leidsa organiza sorteos especiales en fechas clave del calendario dominicano. Entre ellos, el emblemático “100×100 de Navidad”, en el que se rifan 100 carros, y los sorteos del Día de las Madres, que han llegado a incluir apartamentos y casas.

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La empresa también promueve la responsabilidad social, invirtiendo parte de sus ganancias en proyectos comunitarios, educación y salud. De esta forma, el juego se convierte no solo en entretenimiento, sino en una contribución al desarrollo del país.