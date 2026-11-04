Resultados Leidsa: Números ganadores 03 de noviembre 2026

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Resultados oficiales de sus sorteos correspondientes al 03 de noviembre de 2026. Miles de dominicanos estuvieron atentos a los premios que incluyen desde sumas millonarias hasta sorteos especiales con carros, casas y apartamentos.
Resultados Leidsa: Quiniela, Loto Más y Super Palé
Resultados Leidsa – 03 de noviembre de 2026
|Sorteo
|Fecha
|Números Ganadores
|Pega 3 Más
|03-11-26
|02, 17, 17
|Loto Pool
|03-11-26
|07, 08, 18, 22, 26
|Super Kino TV
|03-11-26
|12, 15, 17, 18, 28, 29, 33, 37, 42, 50, 51, 53, 57, 61, 64, 66, 67, 68, 74, 80
|Quiniela Palé
|03-11-26
|76, 00, 89
|Super Palé
|03-11-26
|76, 61
|Sorteo
|Fecha
|Números Ganadores
|Loto – Loto Más
|31-10-26
|Loto: 08, 11, 13, 14, 23, 38
Loto Más: 02, 09
Leidsa, tradición, tecnología y premios garantizados
Leidsa se destaca por haber sido la primera empresa de loterías electrónicas en República Dominicana. Su confiabilidad, transparencia y compromiso con el público la han convertido en referente del sector, conocida como “la fábrica de millonarios” del país.
Además de los sorteos regulares como el Loto, Quiniela, Kino TV y Super Palé, Leidsa organiza sorteos especiales en fechas clave del calendario dominicano. Entre ellos, el emblemático “100×100 de Navidad”, en el que se rifan 100 carros, y los sorteos del Día de las Madres, que han llegado a incluir apartamentos y casas.
La empresa también promueve la responsabilidad social, invirtiendo parte de sus ganancias en proyectos comunitarios, educación y salud. De esta forma, el juego se convierte no solo en entretenimiento, sino en una contribución al desarrollo del país.
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Leidsa, tradición, tecnología y premios garantizados
Leidsa se destaca por haber sido la primera empresa de loterías electrónicas en República Dominicana. Su confiabilidad, transparencia y compromiso con el público la han convertido en referente del sector, conocida como “la fábrica de millonarios” del país.
Además de los sorteos regulares como el Loto, Quiniela, Kino TV y Super Palé, Leidsa organiza sorteos especiales en fechas clave del calendario dominicano. Entre ellos, el emblemático “100×100 de Navidad”, en el que se rifan 100 carros, y los sorteos del Día de las Madres, que han llegado a incluir apartamentos y casas.
La empresa también promueve la responsabilidad social, invirtiendo parte de sus ganancias en proyectos comunitarios, educación y salud. De esta forma, el juego se convierte no solo en entretenimiento, sino en una contribución al desarrollo del país.
Horarios de sorteos de Leidsa
– Pega 3 Más: Lunes a Sábado a las 8:55 PM y Domingo a las 3:55 PM.
– Loto Pool: Lunes a Sábado a las 8:55 PM y Domingo a las 3:55 PM.
– Super Kino TV: Lunes a Sábado a las 8:55 PM y Domingo a las 3:55 PM.
– Quiniela: Lunes a Sábado a las 8:55 PM y Domingo a las 3:55 PM.
– Loto: Miércoles y Sábado a las 8:55 PM.
Contacto:
Para más informaciones sobre los sorteos de Leidsa puede contactarlos directamente al número 809-338-2222.
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