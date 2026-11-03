Resultados Leidsa: Números ganadores 02 de noviembre 2026

La Lotería Electrónica Internacional Dominicana (Leidsa), conocida como «tu única Loto», presentó los resultados oficiales de sus sorteos correspondientes al 02 de noviembre de 2026. Miles de dominicanos estuvieron atentos a los premios que incluyen desde sumas millonarias hasta sorteos especiales con carros, casas y apartamentos.

Resultados Leidsa: Quiniela, Loto Más y Super Palé

Resultados Leidsa – 02 de noviembre de 2026

Sorteo Fecha Números Ganadores Pega 3 Más 02-11-26 21, 14, 22 Loto Pool 02-11-26 02, 04, 10, 25, 31 Super Kino TV 02-11-26 01, 04, 08, 09, 11, 16, 22, 23, 32, 36, 42, 45, 47, 54, 59, 62, 71, 72, 79, 83 Quiniela Palé 02-11-26 04, 18, 77 Super Palé 02-11-26 04, 26

Sorteo Fecha Números Ganadores Loto – Loto Más 31-10-26 Loto: 08, 11, 13, 14, 23, 38

Loto Más: 02, 09

Leidsa, tradición, tecnología y premios garantizados

Leidsa se destaca por haber sido la primera empresa de loterías electrónicas en República Dominicana. Su confiabilidad, transparencia y compromiso con el público la han convertido en referente del sector, conocida como “la fábrica de millonarios” del país.

Además de los sorteos regulares como el Loto, Quiniela, Kino TV y Super Palé, Leidsa organiza sorteos especiales en fechas clave del calendario dominicano. Entre ellos, el emblemático “100×100 de Navidad”, en el que se rifan 100 carros, y los sorteos del Día de las Madres, que han llegado a incluir apartame

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Leidsa, tradición, tecnología y premios garantizados

Leidsa se destaca por haber sido la primera empresa de loterías electrónicas en República Dominicana. Su confiabilidad, transparencia y compromiso con el público la han convertido en referente del sector, conocida como “la fábrica de millonarios” del país.

Además de los sorteos regulares como el Loto, Quiniela, Kino TV y Super Palé, Leidsa organiza sorteos especiales en fechas clave del calendario dominicano. Entre ellos, el emblemático “100×100 de Navidad”, en el que se rifan 100 carros, y los sorteos del Día de las Madres, que han llegado a incluir apartamentos y casas.

La empresa también promueve la responsabilidad social, invirtiendo parte de sus ganancias en proyectos comunitarios, educación y salud. De esta forma, el juego se convierte no solo en entretenimiento, sino en una contribución al desarrollo del país.

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Horarios de sorteos de Leidsa

– Pega 3 Más: Lunes a Sábado a las 8:55 PM y Domingo a las 3:55 PM.

– Loto Pool: Lunes a Sábado a las 8:55 PM y Domingo a las 3:55 PM.

– Super Kino TV: Lunes a Sábado a las 8:55 PM y Domingo a las 3:55 PM.

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– Quiniela: Lunes a Sábado a las 8:55 PM y Domingo a las 3:55 PM.

– Loto: Miércoles y Sábado a las 8:55 PM.

Contacto:

Para más informaciones sobre los sorteos de Leidsa puede contactarlos directamente al número 809-338-2222.

La página oficial de la Leidsa es www.leidsa.com; aquí también podrá verificar los resultados.

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