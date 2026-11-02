Resultados Leidsa: Números ganadores 01 de noviembre 2026

Resultados oficiales de sus sorteos correspondientes al 01 de noviembre de 2026. Miles de dominicanos estuvieron atentos a los premios que incluyen desde sumas millonarias hasta sorteos especiales con carros, casas y apartamentos.

Resultados Leidsa: Quiniela, Loto Más y Super Palé

Resultados Leidsa – 01 de noviembre de 2026

Sorteo Fecha Números Ganadores Pega 3 Más 01-11-26 23, 26, 34 Loto Pool 01-11-26 13, 16, 20, 21, 27 Super Kino TV 01-11-26 03, 04, 09, 10, 11, 18, 19, 20, 46, 47, 52, 60, 65, 68, 70, 71, 72, 73, 77, 79 Quiniela Palé 01-11-26 80, 83, 48 Super Palé 01-11-26 80, 43

Sorteo Fecha Números Ganadores Loto – Loto Más 31-10-26 Loto: 08, 11, 13, 14, 23, 38

Loto Más: 02, 09

Leidsa, tradición, tecnología y premios garantizados

Leidsa se destaca por haber sido la primera empresa de loterías electrónicas en República Dominicana. Su confiabilidad, transparencia y compromiso con el público la han convertido en referente del sector, conocida como “la fábrica de millonarios” del país.

Además de los sorteos regulares como el Loto, Quiniela, Kino TV y Super Palé, Leidsa organiza sorteos especiales en fechas clave del calendario dominicano. Entre ellos, el emblemático “100×100 de Navidad”, en el que se rifan 100 carros, y los sorteos del Día de las Madres, que han llegado a incluir apartamentos y casas.

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La empresa también promueve la responsabilidad social, invirtiendo parte de sus ganancias en proyectos comunitarios, educación y salud. De esta forma, el juego se convierte no solo e