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La Lotería Electrónica Internacional Dominicana (Leidsa), conocida como «tu única Loto», presentó los resultados oficiales de sus sorteos correspondientes al 11 de noviembre de 2026. Miles de dominicanos estuvieron atentos a los premios que incluyen desde sumas millonarias hasta sorteos especiales con carros, casas y apartamentos.
Resultados Leidsa: Quiniela, Loto Más y Super Palé
Resultados Leidsa – 11 de noviembre de 2026
|Sorteo
|Fecha
|Números Ganadores
|Pega 3 Más
|11-11-26
|38, 40, 00
|Loto Pool
|11-11-26
|01, 04, 06, 14, 15
|Super Kino TV
|11-11-26
|01, 03, 06, 13, 16, 19, 22, 28, 36, 38, 39, 40, 41, 44, 45, 53, 59, 67, 73, 84
|Quiniela Palé
|11-11-26
|33, 55, 18
|Super Palé
|11-11-26
|33, 67
|Sorteo
|Fecha
|Números Ganadores
|Loto – Loto Más
|11-11-26
|Loto: 03, 06, 07, 19, 24, 34
Loto Más: 09, 09
Notas relacionadas
Leidsa: tradición, tecnología y premios garantizados
Leidsa se destaca por haber sido la primera empresa de loterías electrónicas en República Dominicana. Su confiabilidad, transparencia y compromiso con el público la han convertido en referente del sector, conocida como “la fábrica de millonarios” del país.
Además de los sorteos regulares como el Loto, Quiniela, Kino TV y Super Palé, Leidsa organiza sorteos especiales en fechas clave del calendario dominicano. Entre ellos, el emblemático “100×100 de Navidad”, en el que se rifan 100 carros, y los sorteos del Día de las Madres, que han llegado a incluir apartamentos y casas.
Leidsa: tradición, tecnología y premios garantizados
Leidsa se destaca por haber sido la primera empresa de loterías electrónicas en República Dominicana. Su confiabilidad, transparencia y compromiso con el público la han convertido en referente del sector, conocida como “la fábrica de millonarios” del país.
Además de los sorteos regulares como el Loto, Quiniela, Kino TV y Super Palé, Leidsa organiza sorteos especiales en fechas clave del calendario dominicano. Entre ellos, el emblemático “100×100 de Navidad”, en el que se rifan 100 carros, y los sorteos del Día de las Madres, que han llegado a incluir apartamentos y casas.
La empresa también promueve la responsabilidad social, invirtiendo parte de sus ganancias en proyectos comunitarios, educación y salud. De esta forma, el juego se convierte no solo en entretenimiento, sino en una contribución al desarrollo del país.
Horarios de sorteos de Leidsa
– Pega 3 Más: lunes a sábado a las 8:55 PM y domingo a las 3:55 PM.
– Loto Pool: lunes a sábado a las 8:55 PM y domingo a las 3:55 PM.
– Super Kino TV: lunes a sábado a las 8:55 PM y domingo a las 3:55 PM.
– Quiniela: lunes a sábado a las 8:55 PM y domingo a las 3:55 PM.
– Loto: : miércoles y sábado a las 8:55 PM.
Contacto:
Para más informaciones sobre los sorteos de Leidsa puede contactarlos directamente al número 809-338-2222.
La página oficial de la Leidsa es www.leidsa.com; aquí también podrá verificar los resultados.
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