Raudy Amarante: “lucho contra el sobrepeso por mis dos hijas y mi salud”

Santo Domingo, RD. – Sus dos hijas y volver a un peso ideal que no afecte su estado de salud son las razones principales que motivan a Raudy Amarante, de 28 años y 335 libras, a querer ser el ganador del concurso Pierde Peso, Gana Vida, que realiza CDN.

Con apenas 24 años, la vida y la situación económica que atravesaba llevaron a Raudy a rentar una guagua de transporte público. Desde entonces la conduce por largas horas para producir dinero y mantener a su familia. Pero hoy padece obesidad.

Sus largas jornadas detrás del volante hicieron que cayera en una vida sin actividad física, sedentaria. Todo lo hacía montado en el vehículo.

Las personas con sobrepeso no son tomadas en cuenta. Antes de alquilar la guagua, solicité varios empleos y por el simple hecho de padecer sobrepeso no me daban el empleo.

Raudy Amarante. Participante Pierde Peso, Gana Vida.