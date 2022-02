¿Quieres saber cómo mantener una relación amorosa?

El amor es un sentimiento intenso acompañado de atracción emocional… creo que todos saben lo que es el amor, más bien es bueno detallar como se puede mantener encendida la llama en una relación amorosa.

Para mantener una relación o una relación a distancia tiene que haber un compromiso y este muy claro de a donde se quiere llegar. En primer lugar la pareja debe conocerse. Resulta complejo mantener una relación a distancia sin nunca haberse visto, solo por chat y por video llamadas.

¿Por qué no es sostenible? Según la psicóloga clínica, Ana Simó, “Bueno porque lo que la está sosteniendo es una ilusión que puede irse. Ahora si tú y yo tenemos amores, tenemos un compromiso y nos tenemos que distanciar porque vamos a estudiar fura o por el trabajo puede ser diferente. Debemos tener claro horas de hablar, momentos para nosotros, sea por video llamada o chat y esas cosas. Y también un tiempo para cuando nos vamos a ver. Eso de dique no sabemos cuándo nos vamos a ver tampoco es sostenible en el tiempo, uno de los dos lamentablemente fracasa”.

Duración en las relaciones amorosas

Puede decirse que las relaciones amorosas, actualmente, se mantiene menos tiempo de lo acostumbrado. Esto no pasa con todas. Pero realmente si hay un alto porcentaje de divorcios, el divorcio ha aumentado, ¿y por qué ha aumentado? Porque la gente tiene menos tolerancia.

Simó afirma que “hay una psicología positiva y las pseudociencias tienen mucho que ver con esto. Y con la misma posmodernidad que nos quiere decir que todo es rápido, que todo tiene que ser placentero. Que la relación de pareja te tiene que resolver todo tus problemas, que la felicidad viene con el compromiso en la relación, y eso no es así”.

Añadió, “eso es un compromiso arduo donde se tiene que trabajar día a día para que se sostenga, el amor no perdura por sí solo, el amor no basta. Entonces hay que trabajar muy duro hay que tener el compromiso con la otra persona y la lealtad para poder funcionar como pareja”.

Hoy en día el mismo posmodernismo nos ha llevado a la gente a no entender que para tener un buen matrimonio hay que sacrificar cosas.

La razón número uno por la que las parejas fracasan increíblemente es por no sentirse escuchado. También por sentir la desconsideración, es decir, sentir que su pareja no valora sus esfuerzos, la infidelidad y la deslealtad. Además de la ciberinfidelidad, que ahora está siendo más alta que antes.

Otros componentes son el factor económico, la familia política, el no llevarme bien con la familia política. También cuando hay dependencia emocional, eso también destruye cuando uno de los dos depende mucho.

Amor a primera vista

“No, no existe el amor a primera vista, lo que existe a primera vista es la química. Es una sensación de atracción que muchas veces si se ve y nos han querido vender que eso es amor, pero no. Lo que uno siente es atracción, y es la primera etapa que se vive antes de vivir el amor”.

No siempre la atracción te lleva al amor, pero cuando llegan a conocerse se desvanece porque no tienen cosas en común.

Entre tanto, la química es lo principal que enamora, pero ya después lo que va enamorando es la personalidad. Muchas veces lo que enamora es lo que las personas no tienen, ahí entra lo de que polos opuestos se atraen, cosa que no es cierta.

Se puede decir que es cierta en el momento pero no es sostenible en el tiempo. A cada persona dependiendo la etapa que está viviendo en su vida lo va a enamorar cosas diferentes. Hay persona que lo enamora la inteligencia, otras el humor, otras se enamoran de la responsabilidad.

La psicóloga clínica dijo que “los valores entran mucho en juego en esto, pero algo muy importante es sentir atracción física, la atracción física es algo muy biológico. Mucha gente dicen cónchale ese tipo es perfecto para mí pero la verdad es que no me atrae. Entonces está la atracción y después comienza la personalidad, la forma de ver la vida, son cosas que te van atrayendo”.

El amor romántico y el sexo tienen mucho que ver, Ana Simó explicó que “no es que el amor a través de los años pierde el romanticismo, lo que pasa es que hay que madura y es diferente. Y claro cuando se conjugan esas dos cosas realmente si hay una dinámica buenísima, eso es bueno, si se puede conjugar”.

Expectativas que se suelen tener en una relación

El problema mayor de los deterioros en las relaciones es las expectativas que se tienen sobre el otro. “lamentablemente entre las novelas, las películas de Holywood, lo que dicen las canciones, nosotros pensamos que el otro va a ser un súper mend o una súper mujer. Que me va a hacer feliz, que me va a hacer sentir miles de cosas. Y eso me lleva a tener una expectativa tan alta que cuando la persona no llena esas expectativas entonces la relación no termina cuajando, no se convierte en una relación sólida”, dijo.

No es que no tengas expectativas porque hay que tenerlas, pero tienen que ser realistas.

Mitos

Las expectativas más alta que tiene la mujer es que el hombre es responsable de su placer. “Que ese tipo me va a teta contra una pared, que ese hombre me va a acariciar como lo hace tom cruise o brad pead”.

Que la va a hacer llegar hasta las nubes, pero la mentalmente cuando tienen relaciones sexuales dicen y ¿esto fue? ¿Por qué? “Porque muchas veces el hombre es tosco, es más salvaje, más animal, más directo. Entonces eso también lleva a que la mujer se sienta realmente mal”, expresó la psicóloga.

Por eso en las expectativas de la sexualidad la mujer tiene que tener muy presente que ella es la responsable de su placer. Además que ella tiene que comunicar las cosas que el hombre no puede suponer.

Mientras que en el hombre los mitos más fuertes son la duración del sexo. La erección, para el hombre es muy importante tener muy buena erección. Durar tiempo suficiente, eso le causa mucha vergüenza cuando no logran el tiempo necesario.

También, que la mujer quede satisfecha, ser capaz de llevarla a una total satisfacción.

“Hay hombres súper egoístas que eso no le importa, pero la mayoría quiere que la mujer tenga una total satisfacción. Y no te voy a negar que lo que uno ve en consulta es una mujer presionada porque ve a este hombre fajándose queriendo que ella logre todo entonces eso la desconcentra y esa mujer termina fingiendo”, contó Simó.

Relaciones de parejas no contemporánea en edad

Siempre han existido relaciones disparejas en cuanto a edad pero no necesariamente por la vagabundería como le llaman ahora al chapeo. Existe por el hecho de que hay muchas muchachas que buscan en hombre más adulto la imagen paterna.

También, hay otras que lo hacen por un tema de seguridad, se sienten más seguras, más protegidas. “Para la mujer es muy importante sentirse protegida”.

No es tan sólo el tema económico, “no te voy a negar, que muchas mujeres después que prueban varias cosas prefieren quedarse con un mayor porque tienen más paciencia, es una persona más sosegada”, añadió.

Hay muchos factores por los que una mujer elige tener una relación sentimental con alguien mayor a su edad, no como siempre se piensa que sea por dinero.

A esto agregó que “no te voy a negar que hay mujeres que son apáticas a la sexualidad, ósea que no tienen tanta fogosidad. Y eso también las lleva a que déjame becarme uno que no me demande tanto en la cama”.

Puedes leer: Mensaje de amor de los talentos de CDN para nuestros seguidores