Qué ponerte para ir al play según el equipo que apoyas

La pelota invernal dominicana ya comenzó y, con ella, regresan los encuentros en el estadio, las salidas con amigos y la emoción de vestir los colores de nuestro equipo. Para muchos, ir al play es casi un ritual, y elegir qué ponerse también forma parte del plan. Pero no hace falta limitarse a la camiseta oficial y una gorra para demostrar de qué lado estamos.

Desde combinaciones deportivas hasta propuestas más femeninas y urbanas, los colores de cada franquicia pueden convertirse en el punto de partida para construir un buen look. La clave está en elegir prendas que funcionen juntas, jugar con las proporciones y encontrar una manera de representar a nuestro equipo sin perder el estilo personal.

Si eres de las Águilas

Ideas de outfits si eres de las Águilas

El amarillo de las Águilas Cibaeñas es perfecto para construir un look que destaque hasta desde las gradas. Una camiseta amarilla puede combinarse con unos jeans rectos azul oscuro, tenis blancos y una gorra del equipo. Para que el resultado se vea más intencional, mantén los accesorios en tonos neutros y evita sumar demasiados colores protagonistas.

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Para una propuesta diferente, elige una falda de denim, una camiseta amarilla ligeramente holgada y tenis deportivos. Si prefieres una silueta más relajada, unos pantalones cargo beige también funcionan muy bien con una camiseta del equipo. En ambos casos, el amarillo lleva el protagonismo y las demás piezas ayudan a equilibrar el conjunto.

Si eres del Licey

Ideas de outfits si eres del Licey

El azul de los Tigres del Licey permite crear combinaciones clásicas con blanco, negro y mezclilla. Para un look casual con un toque urbano, prueba una camiseta azul oversize metida parcialmente en unos shorts de denim, una gorra del equipo y tenis blancos. Puedes completar el conjunto con medias blancas visibles y una cartera cruzada negra para mantener una estética deportiva bien pensada.

Si prefieres llevar pantalones largos, cambia los shorts por unos jeans rectos de lavado claro y añade un cinturón negro. Otra opción es utilizar una camiseta blanca, jeans anchos y una chaqueta deportiva azul. Esta última combinación funciona especialmente bien si quieres llevar los colores del equipo sin recurrir a la camiseta oficial.

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Si eres del Escogido

Ideas de outfits si eres del Escogido

El rojo de los Leones del Escogido ofrece una oportunidad para jugar con contrastes. Una camiseta roja, unos pantalones negros de corte recto y unos tenis blancos crean una combinación sencilla, pero con suficiente personalidad. Puedes sumar una gorra roja y una cartera pequeña negra para mantener la coherencia del look.

Si quieres alejarte de la fórmula tradicional de camiseta y pantalones, prueba una falda negra de denim con una camiseta del equipo y tenis blancos o negros. También puedes llevar una camiseta roja con jeans anchos y una chaqueta ligera negra. La combinación de rojo y negro aporta un aire más urbano y permite llevar los colores del Escogido sin que el conjunto parezca un uniforme.

Si eres de los Toros

Ideas de outfits si eres de los Toros

El naranja de los Toros del Este puede convertirse en el protagonista de un look moderno si lo combinas con piezas de tonos neutros. Una camiseta naranja con jeans de lavado claro, tenis blancos y una gorra del equipo es una opción fácil de recrear. Si la camiseta es estampada, procura que las demás prendas sean sencillas para evitar que compitan visualmente.

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Para una alternativa más atrevida, combina una camiseta naranja con pantalones cargo negros y tenis deportivos. También puedes sustituir los pantalones por una falda de denim y añadir accesorios negros. Estas combinaciones aprovechan el contraste entre el naranja y los tonos oscuros, sin necesidad de incorporar más colores al conjunto.