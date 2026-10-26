Qué ponerte para ir al play según el equipo que apoyas

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La pelota invernal dominicana ya comenzó y, con ella, regresan los encuentros en el estadio, las salidas con amigos y la emoción de vestir los colores de nuestro equipo. Para muchos, ir al play es casi un ritual, y elegir qué ponerse también forma parte del plan. Pero no hace falta limitarse a la camiseta oficial y una gorra para demostrar de qué lado estamos.
Desde combinaciones deportivas hasta propuestas más femeninas y urbanas, los colores de cada franquicia pueden convertirse en el punto de partida para construir un buen look. La clave está en elegir prendas que funcionen juntas, jugar con las proporciones y encontrar una manera de representar a nuestro equipo sin perder el estilo personal.
Si eres de las Águilas
El amarillo de las Águilas Cibaeñas es perfecto para construir un look que destaque hasta desde las gradas. Una camiseta amarilla puede combinarse con unos jeans rectos azul oscuro, tenis blancos y una gorra del equipo. Para que el resultado se vea más intencional, mantén los accesorios en tonos neutros y evita sumar demasiados colores protagonistas.
Para una propuesta diferente, elige una falda de denim, una camiseta amarilla ligeramente holgada y tenis deportivos. Si prefieres una silueta más relajada, unos pantalones cargo beige también funcionan muy bien con una camiseta del equipo. En ambos casos, el amarillo lleva el protagonismo y las demás piezas ayudan a equilibrar el conjunto.
Si eres del Licey
El azul de los Tigres del Licey permite crear combinaciones clásicas con blanco, negro y mezclilla. Para un look casual con un toque urbano, prueba una camiseta azul oversize metida parcialmente en unos shorts de denim, una gorra del equipo y tenis blancos. Puedes completar el conjunto con medias blancas visibles y una cartera cruzada negra para mantener una estética deportiva bien pensada.
Si prefieres llevar pantalones largos, cambia los shorts por unos jeans rectos de lavado claro y añade un cinturón negro. Otra opción es utilizar una camiseta blanca, jeans anchos y una chaqueta deportiva azul. Esta última combinación funciona especialmente bien si quieres llevar los colores del equipo sin recurrir a la camiseta oficial.
Si eres del Escogido
El rojo de los Leones del Escogido ofrece una oportunidad para jugar con contrastes. Una camiseta roja, unos pantalones negros de corte recto y unos tenis blancos crean una combinación sencilla, pero con suficiente personalidad. Puedes sumar una gorra roja y una cartera pequeña negra para mantener la coherencia del look.
Si quieres alejarte de la fórmula tradicional de camiseta y pantalones, prueba una falda negra de denim con una camiseta del equipo y tenis blancos o negros. También puedes llevar una camiseta roja con jeans anchos y una chaqueta ligera negra. La combinación de rojo y negro aporta un aire más urbano y permite llevar los colores del Escogido sin que el conjunto parezca un uniforme.
Si eres de los Toros
El naranja de los Toros del Este puede convertirse en el protagonista de un look moderno si lo combinas con piezas de tonos neutros. Una camiseta naranja con jeans de lavado claro, tenis blancos y una gorra del equipo es una opción fácil de recrear. Si la camiseta es estampada, procura que las demás prendas sean sencillas para evitar que compitan visualmente.
Para una alternativa más atrevida, combina una camiseta naranja con pantalones cargo negros y tenis deportivos. También puedes sustituir los pantalones por una falda de denim y añadir accesorios negros. Estas combinaciones aprovechan el contraste entre el naranja y los tonos oscuros, sin necesidad de incorporar más colores al conjunto.
Notas relacionadas
Si eres de las Estrellas
El verde de las Estrellas Orientales combina especialmente bien con blanco, beige, denim y negro. Para un look fresco, apuesta por una camiseta verde con unos pantalones blancos de pierna recta y tenis neutros. Si quieres representar al equipo de forma más evidente, añade una gorra verde o lleva una camiseta oficial como pieza principal.
Otra opción es combinar una camiseta blanca básica con jeans anchos, una chaqueta deportiva verde y tenis blancos. Este conjunto es ideal para quienes prefieren un estilo más discreto, pero quieren incorporar los colores de su franquicia. Si optas por una camiseta oversize, puedes equilibrar el volumen con unos shorts de denim o unos pantalones de corte más definido.
Si eres de los Gigantes
Para las fanáticas de los Gigantes del Cibao, una buena alternativa es construir el look a partir de tonos neutros y utilizar la camiseta del equipo como pieza central. Combínala con unos jeans negros, tenis blancos y una gorra de la franquicia. Es una fórmula sencilla que permite destacar los colores del equipo sin recargar el conjunto.
Si prefieres una propuesta con más personalidad, prueba unos pantalones cargo beige, una camiseta de los Gigantes y tenis deportivos en tonos neutros. También puedes optar por unos shorts y una chaqueta ligera para completar el look. Lo importante es que las prendas tengan una silueta cómoda y que los accesorios no resten protagonismo a la camiseta.
Los detalles que hacen la diferencia
Un buen look para ir al play también debe funcionar en la práctica. Pasar varias horas en el estadio implica caminar, sentarse, levantarse y disfrutar del partido, por lo que elegir calzado cómodo es fundamental. Los tenis son una de las opciones más versátiles, mientras que las carteras cruzadas o pequeñas permiten llevar lo necesario sin cargar demasiado.
La gorra puede ser el accesorio protagonista, pero no es imprescindible si ya llevas una camiseta llamativa. También puedes jugar con las medias, los cinturones, las gafas de sol y las chaquetas deportivas para darle personalidad al conjunto. Si vas a comprar una pieza nueva para la temporada, elige una que puedas combinar con otras prendas de tu clóset y utilizar más allá del estadio.
El mejor look es el que representa a tu equipo y a ti
La pelota invernal es parte de nuestra cultura y una oportunidad para compartir la pasión por los colores que nos representan. Vestir para ir al play no tiene por qué significar repetir la misma combinación en cada partido: una camiseta oficial puede funcionar con shorts, jeans, faldas o pantalones cargo, dependiendo del estilo que quieras conseguir. Al final, apoyar a tu equipo y disfrutar de la moda pueden ir perfectamente de la mano.
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