Día de las Naciones Unidas: los retos de una organización que busca la paz

Resumen
Puntos clave
Preguntas frecuentes
Contenido generado con inteligencia artificial a partir de esta noticia. Puede contener errores.
Cada 24 de octubre se celebra el Día de las Naciones Unidas (ONU), una fecha que busca dar a conocer la labor de esta organización internacional y su compromiso con la paz, la seguridad, los derechos humanos y la cooperación entre los países.
La conmemoración recuerda la entrada en vigor de la Carta de las Naciones Unidas, en 1945, documento que marcó el nacimiento oficial de la organización tras la devastación de la Segunda Guerra Mundial. En 2026, la ONU cumple 81 años de historia y de esfuerzos para promover el diálogo y prevenir nuevos conflictos internacionales.
La fecha fue establecida oficialmente en 1947 por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Posteriormente, en 1971, este órgano recomendó a los Estados miembros observar el 24 de octubre como un día festivo.
¿Por qué se celebra el Día de las Naciones Unidas?
El Día de las Naciones Unidas tiene como propósito destacar la importancia de la organización y acercar a la población a sus principales actividades y objetivos.
Su creación respondió a la necesidad de establecer un sistema internacional que ayudara a evitar otra guerra de dimensiones mundiales. Por eso, desde sus inicios, la ONU ha promovido la solución pacífica de las controversias y la cooperación entre las naciones.
La fecha también invita a reflexionar sobre los desafíos que enfrenta la comunidad internacional, como los conflictos armados, las crisis humanitarias, la pobreza y el cambio climático.
¿Cuáles son los objetivos de la ONU?
La Carta de las Naciones Unidas establece los principios que orientan el trabajo de la organización. Entre sus principales objetivos se encuentran:
- Mantener la paz y la seguridad internacionales: prevenir conflictos y promover soluciones pacíficas a las disputas entre países.
- Fomentar las relaciones amistosas: impulsar el respeto y la cooperación entre las naciones.
- Proteger los derechos humanos: promover las libertades fundamentales y la dignidad de todas las personas.
- Impulsar la cooperación internacional: facilitar el trabajo conjunto para enfrentar problemas económicos, sociales, culturales y humanitarios.
- Promover el respeto al derecho internacional: defender principios como la igualdad soberana de los Estados y las normas que regulan las relaciones entre países.
Estos objetivos buscan que las diferencias políticas y territoriales puedan resolverse mediante el diálogo y la negociación, en lugar de recurrir a la violencia.
Notas relacionadas
De 51 países fundadores a 193 Estados miembros
Las Naciones Unidas comenzaron sus operaciones con 51 Estados miembros fundadores en 1945. Con el paso de los años, el proceso de descolonización y la creación de nuevos países ampliaron su representación internacional.
Actualmente, la organización cuenta con 193 Estados miembros, que participan en la Asamblea General, su principal órgano deliberativo.
En este espacio, cada país tiene derecho a participar en los debates y emitir un voto, independientemente de su tamaño o poder económico. La Asamblea General aborda asuntos relacionados con la paz, el desarrollo sostenible, los derechos humanos y otros desafíos globales.
Este crecimiento refleja la transformación del escenario internacional desde el final de la Segunda Guerra Mundial y la incorporación de nuevas naciones a los mecanismos de cooperación mundial.
¿Qué hace la Organización de las Naciones Unidas?
La labor de la ONU va más allá de la prevención de guerras. A lo largo de sus 81 años de historia, la organización ha desarrollado programas e iniciativas para atender distintas necesidades de la población mundial.
Entre sus principales áreas de trabajo figuran la asistencia humanitaria, la salud, la educación, la seguridad alimentaria, la igualdad de género, el desarrollo social y la protección del medioambiente.
Además, sus organismos y programas ofrecen apoyo a comunidades afectadas por desastres naturales, desplazamientos forzados y conflictos armados.
La estructura de las Naciones Unidas incluye órganos principales como la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social, la Corte Internacional de Justicia y la Secretaría.
Te puede interesar
- Los signos zodiacales más calientes: ¿cuáles viven más la pasión?
- Accidente impide viaje de Miss Universo República Dominicana a Puerto Rico
- Hoy en el Día Mundial sin Wifi: ¿Puedes vivir un día sin él?
- ¡De terror! Magali Febles relata el vuelco que sufrió con Melissa Núñez
- Magalí Febles y Melissa Núñez sufren accidente