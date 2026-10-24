Día de las Naciones Unidas: los retos de una organización que busca la paz

De 51 países fundadores a 193 Estados miembros

Las Naciones Unidas comenzaron sus operaciones con 51 Estados miembros fundadores en 1945. Con el paso de los años, el proceso de descolonización y la creación de nuevos países ampliaron su representación internacional.

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Actualmente, la organización cuenta con 193 Estados miembros, que participan en la Asamblea General, su principal órgano deliberativo.

En este espacio, cada país tiene derecho a participar en los debates y emitir un voto, independientemente de su tamaño o poder económico. La Asamblea General aborda asuntos relacionados con la paz, el desarrollo sostenible, los derechos humanos y otros desafíos globales.

Este crecimiento refleja la transformación del escenario internacional desde el final de la Segunda Guerra Mundial y la incorporación de nuevas naciones a los mecanismos de cooperación mundial.

¿Qué hace la Organización de las Naciones Unidas?

La labor de la ONU va más allá de la prevención de guerras. A lo largo de sus 81 años de historia, la organización ha desarrollado programas e iniciativas para atender distintas necesidades de la población mundial.

Entre sus principales áreas de trabajo figuran la asistencia humanitaria, la salud, la educación, la seguridad alimentaria, la igualdad de género, el desarrollo social y la protección del medioambiente.

Además, sus organismos y programas ofrecen apoyo a comunidades afectadas por desastres naturales, desplazamientos forzados y conflictos armados.

La estructura de las Naciones Unidas incluye órganos principales como la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social, la Corte Internacional de Justicia y la Secretaría.