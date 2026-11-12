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Santo Domingo, RD.- Para mantener tu hogar limpio, fresco, ordenado, despejado y libre de acumulación, es recomendable hacer una revisión periódica por áreas y deshacerse de los objetos que ya no use.

Normalmente nos apegamos a diversos objetos pensando que tal vez nos serán útiles en lo adelante, pero este pensamiento solo nos lleva a acumular.

La psicología moderna demuestra que los lugares desordenados aumentan la ansiedad, la dispersión y el estrés.

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Qué conviene retirar del hogar

Ante estas realidades, exhortan a deshacerse de ropas que no usa desde hace un año o que ya no te quedan y guardas pensando en perder peso y no debes ser. Lo recomendable es tirarla o donarla para liberar espacio para otras nuevas.

Además, botar utensilios dañados, sartenes u ollas dañadas, espátulas derretidas o plásticos rotos.

También, contenedores incompletos, cantinas sin tapas, piezas de bajillas rotas, electrodomésticos que no funcionan, muebles flojos o rotos y cables dañados.

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Asimismo, de regalos u objetos de personas que no te traen buenos recuerdos.

Envases vacíos y objetos ligados al pasado

Frascos o envases vacíos, ya que de acuerdo con los expertos, atraen escases, por lo que, recomiendan que para conectarte con la abundancia todo debe estar lleno.

Nunca guardan cosas por si acaso, ya que esto representa miedo a la escasez y la abundancia ama el desapego.

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El desorden atrae pobreza

Papeles viejos y orden mental

De igual forma, botar cuadernos y papeles viejos que ya no sirven para nada. Al ordenar tu casa, también ordena tu mente.

Envases plásticos sin tapa o de comida rápida. Sobres de condimentos y cubiertos desechables. Vajilla despostillada o rota. Electrodomésticos que nunca usas.

Recuerdan que los ambientes desordenados generan mentes perturbadas.

Comienza ahora a ordenar tu casa, tu espacio y tu vida y libérate de todo aquello que solo te ata al pasado.