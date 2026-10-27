QAsesores celebra exclusiva cata de degustación de vinos de 100 puntos

En el marco de la conmemoración de sus 50 años de trayectoria y excelencia en el mercado, la firma de corredores de seguros y reaseguros QAsesores realizó el exclusivo evento corporativo “The 100 Experience – Degustación de vinos de 100 puntos”, una velada concebida para celebrar junto a sus clientes corporativos, aliados estratégicos y ejecutivos.

El encuentro tuvo lugar en el prestigioso restaurante La Cassina, donde los presentes disfrutaron de una selección extraordinaria de 10 vinos icónicos que han alcanzado la perfección de los 100 puntos otorgada por la crítica especializada internacional.

Durante las palabras de bienvenida, María Inés Alma, gerente de Desarrollo de Negocios de QAsesores, destacó el valor de la lealtad y las relaciones construidas a lo largo de este medio siglo: “Un vino no alcanza los 100 puntos de la crítica especializada por casualidad. Detrás de cada botella que probaremos esta noche hay años de paciencia, conocimiento, cuidado en cada detalle y la decisión firme de no conformarse con lo bueno cuando es posible alcanzar lo excepcional. Esa misma filosofía nos ha guiado durante medio siglo: acompañar a personas, familias y empresas con la convicción de que proteger lo que más valoran exige precisión, experiencia y un compromiso que se renueva cada día”.

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Por su parte, el socio director de QAsesores, Bernardo González del Rey, ofreció las palabras de agradecimiento, reconociendo el trayecto recorrido durante estas cinco décadas de trabajo, crecimiento y evolución. “Han sido cinco décadas de trabajo, hasta convertirnos en el QAsesores que somos hoy. Un camino que no habríamos podido recorrer solos. Por eso, queremos celebrarlo con gratitud hacia quienes confiaron en nosotros cuando dábamos los primeros pasos y hacia quienes nos han acompañado en cada etapa de nuestra evolución. Cada una de esas relaciones ha sido un voto de confianza que hemos procurado honrar con compromiso, rigor y dedicación. Hoy, nos honra compartir esta noche con ustedes, y esperamos que sea una ocasión para seguir cultivando relaciones que perduren en el tiempo”.

De igual manera, el socio director de QAsesores, Ramón Omar Alma, se unió a estas salutaciones, destacando lo indicado por Bernardo. “Llegar a 50 años de trayectoria es motivo de orgullo y satisfacción. Han sido años de mucho aprendizaje, de retos que nos han hecho más fuertes y de logros de cada uno de nosotros que hoy se han convertido en la experiencia que nos define. Pero más que un punto de llegada, este aniversario es un impulso para seguir elevando el nivel. Para continuar haciendo las cosas bien, con criterio y con la excelencia que siempre hemos querido que nos distinga. Quisimos que esta noche reflejara precisamente ese espíritu”.

La cata magistral estuvo dirigida por el destacado sommelier español Eduardo García Díaz, quien guió a los invitados a través de un viaje enológico único, resaltando las características, historia y maestría detrás de cada una de las botellas seleccionadas.

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El primer recorrido sensorial estuvo marcado por la sutileza, elegancia y la expresión del terruño, invitando a los presentes a abrir el paladar con vinos de perfil etéreo, taninos sedosos y una profunda conexión histórica con sus regiones. Tras este primer vuelo, se llevó a cabo el cambio de copas, caracterizado por la degustación de vinos con estructura, clasicismo y potencia, marcado por la intensidad, enfrentando el músculo tánico de Burdeos con la potencia monumental y el extracto de los grandes vinos del Nuevo Mundo.

Esta experiencia exclusiva refleja el compromiso de QAsesores con la excelencia, visión de futuro y el valor de consolidar relaciones de confianza dentro del sector asegurador, protegiendo el patrimonio, la salud y la vida de sus clientes a lo largo de cinco décadas de liderazgo.

Sobre QAsesores

QAsesores es una firma de corredores de seguros y reaseguros con 50 años de trayectoria en la República Dominicana, especializada en brindar soluciones integrales de gestión de riesgos e intermediación para el sector corporativo e institucional.