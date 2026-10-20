 ¿Por qué nos da tanto sueño después de comer?

Santo Domingo, República Dominicana.- Sentir sueño después de comer es común y se conoce como somnolencia posprandial. Esta sensación puede aparecer especialmente después del almuerzo o una comida abundante.

¿Qué provoca esta sensación?

Una de las causas es el tamaño de las porciones. Las comidas abundantes, especialmente aquellas ricas en grasas y carbohidratos, pueden aumentar la sensación de cansancio.

También influye el reloj biológico. Durante las primeras horas de la tarde, el organismo experimenta una disminución natural del estado de alerta, que puede intensificar la somnolencia. Además, los cambios en la glucosa, las señales digestivas y las sustancias que regulan el sueño pueden contribuir a esta sensación.

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¿Cómo evitar el sueño después de comer?

Para reducir el cansancio, los especialistas recomiendan consumir porciones moderadas, mantener una alimentación equilibrada, beber suficiente agua y realizar una caminata ligera después de comer.

Sin embargo, si la somnolencia es intensa, frecuente o interfiere con las actividades diarias, conviene consultar a un profesional de la salud para identificar posibles causas.