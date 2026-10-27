¿Por qué nos da más hambre cuando llueve? Estas son las razones

Cuando llueve y bajan las temperaturas, muchas personas sienten más deseos de comer, especialmente chocolate, pan y otros alimentos calóricos. Este comportamiento puede estar relacionado con la necesidad de mantener la temperatura corporal, pero también con las emociones y los hábitos asociados a los días lluviosos.

La sensación de hambre no siempre significa que el organismo necesita más energía. En ocasiones, el estrés, la ansiedad o el aburrimiento pueden aumentar las ganas de comer, incluso después de haber consumido alimentos.

Por eso, los especialistas recomiendan aprender a diferenciar el hambre física del hambre emocional antes de elegir qué comer.

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¿Por qué aumenta el hambre cuando hace frío?

Uno de los procesos relacionados con la regulación de la temperatura corporal es la termogénesis. Mediante este mecanismo, el organismo produce calor para mantener una temperatura interna estable.

Cuando el ambiente se enfría, el cuerpo puede aumentar el gasto energético para conservar el calor. Sin embargo, esto no significa que todas las personas necesiten consumir más calorías cada vez que llueve.

También influyen otros factores, como la actividad física, los hábitos alimenticios y las condiciones ambientales.

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Durante los días lluviosos, muchas personas permanecen más tiempo en casa y reducen sus actividades al aire libre. En ese contexto, comer puede convertirse en una forma de entretenimiento o una manera de buscar comodidad.

El hambre emocional también influye

Además de las respuestas físicas al frío, los cambios en el estado de ánimo pueden aumentar el deseo de comer.

La nutrióloga María Isabel Flores, de la Universidad Iberoamericana (IBERO), explicó que el consumo excesivo de ciertos alimentos puede funcionar como un mecanismo para afrontar el estrés.

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Los productos con alto contenido de azúcar y grasa suelen generar una sensación temporal de satisfacción o confort. Por eso, algunas personas recurren al chocolate, los dulces, el pan y otros alimentos cuando sienten ansiedad, tristeza o aburrimiento.

A este comportamiento se le conoce como hambre emocional. Aunque comer puede producir bienestar momentáneo, esa sensación no siempre resuelve la causa del malestar.

En algunos casos, después de comer aparecen sentimientos de culpa, lo que puede aumentar el estrés y favorecer que el ciclo se repita.