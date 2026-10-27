¿Por qué nos da más hambre cuando llueve? Estas son las razones

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Cuando llueve y bajan las temperaturas, muchas personas sienten más deseos de comer, especialmente chocolate, pan y otros alimentos calóricos. Este comportamiento puede estar relacionado con la necesidad de mantener la temperatura corporal, pero también con las emociones y los hábitos asociados a los días lluviosos.
La sensación de hambre no siempre significa que el organismo necesita más energía. En ocasiones, el estrés, la ansiedad o el aburrimiento pueden aumentar las ganas de comer, incluso después de haber consumido alimentos.
Por eso, los especialistas recomiendan aprender a diferenciar el hambre física del hambre emocional antes de elegir qué comer.
¿Por qué aumenta el hambre cuando hace frío?
Uno de los procesos relacionados con la regulación de la temperatura corporal es la termogénesis. Mediante este mecanismo, el organismo produce calor para mantener una temperatura interna estable.
Cuando el ambiente se enfría, el cuerpo puede aumentar el gasto energético para conservar el calor. Sin embargo, esto no significa que todas las personas necesiten consumir más calorías cada vez que llueve.
También influyen otros factores, como la actividad física, los hábitos alimenticios y las condiciones ambientales.
Durante los días lluviosos, muchas personas permanecen más tiempo en casa y reducen sus actividades al aire libre. En ese contexto, comer puede convertirse en una forma de entretenimiento o una manera de buscar comodidad.
El hambre emocional también influye
Además de las respuestas físicas al frío, los cambios en el estado de ánimo pueden aumentar el deseo de comer.
La nutrióloga María Isabel Flores, de la Universidad Iberoamericana (IBERO), explicó que el consumo excesivo de ciertos alimentos puede funcionar como un mecanismo para afrontar el estrés.
Los productos con alto contenido de azúcar y grasa suelen generar una sensación temporal de satisfacción o confort. Por eso, algunas personas recurren al chocolate, los dulces, el pan y otros alimentos cuando sienten ansiedad, tristeza o aburrimiento.
A este comportamiento se le conoce como hambre emocional. Aunque comer puede producir bienestar momentáneo, esa sensación no siempre resuelve la causa del malestar.
En algunos casos, después de comer aparecen sentimientos de culpa, lo que puede aumentar el estrés y favorecer que el ciclo se repita.
Notas relacionadas
¿Qué comer cuando llueve para controlar el hambre?
Elegir alimentos nutritivos puede ayudar a mantener la saciedad y evitar el consumo excesivo de productos con muchas calorías y pocos nutrientes.
Entre las alternativas que pueden formar parte de una alimentación equilibrada se encuentran las siguientes:
1. Pescados ricos en omega-3
El salmón, las sardinas y algunos tipos de atún aportan proteínas y grasas saludables. Estos alimentos pueden incorporarse a las comidas principales para contribuir a una alimentación variada.
2. Frutas frescas
Las naranjas, las guayabas y los kiwis contienen vitamina C, mientras que otras frutas aportan fibra, agua y diferentes nutrientes. Consumirlas enteras también puede ayudar a sentirse satisfecho.
3. Infusiones y bebidas calientes
Una taza de té o una infusión sin exceso de azúcar puede resultar reconfortante durante los días lluviosos. El calor de la bebida también puede ayudar a disfrutar de una pausa sin recurrir inmediatamente a los dulces.
4. Sopas y caldos con vegetales
Las sopas de verduras, preparadas con ingredientes variados, aportan líquidos y nutrientes. Para convertirlas en una comida más completa, pueden acompañarse de fuentes de proteínas y otros alimentos según las necesidades individuales.
5. Arroz y otros cereales
El arroz aporta carbohidratos, que son una fuente importante de energía. Puede combinarse con vegetales, habichuelas, huevos, pescado o pollo para obtener una comida equilibrada.
Además de estas opciones, mantener horarios regulares para comer y beber suficiente agua puede ayudar a reconocer mejor las señales de hambre y saciedad.
Consejos para evitar comer por ansiedad durante los días lluviosos
Cuando aparezcan ganas de comer poco después de una comida, conviene hacer una pausa y prestar atención a lo que está ocurriendo.
Estas medidas pueden ayudar:
- Identificar la sensación: preguntarse si hay hambre física o si las ganas de comer aparecen por aburrimiento, ansiedad o tristeza.
- Elegir alimentos nutritivos: incluir frutas, vegetales, proteínas y fuentes de fibra en las comidas.
- Mantenerse activo: realizar actividades dentro de casa, como estiramientos, ejercicios suaves o alguna tarea pendiente.
- Buscar otras formas de bienestar: escuchar música, leer, conversar con familiares o realizar una actividad agradable.
- Evitar las restricciones excesivas: prohibirse por completo los alimentos favoritos puede aumentar la preocupación por ellos en algunas personas.
Si el hambre persiste, comer es una respuesta válida. El objetivo no es ignorar las necesidades del cuerpo, sino aprender a reconocerlas.
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