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Santo Domingo, RD.– Alguna vez de te has peguntado ¿Por qué los testículos cuelgan, se arrugan suben y bajan?. Pues aunque pocas veces nos detenemos a pensar en ello, la ciencia tiene una respuesta para ello. El cuerpo humano cuenta con mecanismos sorprendentes para mantener su funcionamiento y en uno de estos está la clave.

Es que los testículos pueden subir, bajar, arrugarse y colgar dependiendo de la temperatura del ambiente. Es que estos funcionan como una especie de sistema de refrigeración natural.

Lejos de ser una particularidad sin importancia, la posición de los testículos responde a una necesidad biológica: mantener una temperatura adecuada para producir espermatozoides. A diferencia de la mayoría de los órganos internos, estos necesitan trabajar a una temperatura ligeramente inferior a la del resto del cuerpo para mantener vivos los espermatozoides.

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La temperatura de cuerpo promedio ronda los 37 grados Celsius, mientras que la producción de espermatozoides requiere un ambiente aproximadamente de entre 2 y 4 grados más frío.

Por eso, el organismo desarrolló un sistema automático de regulación térmica que acerca o aleja los testículos del abdomen según las condiciones externas.

¿Por qué los testículos cuelgan?

La respuesta está en el escroto, la bolsa de piel que contiene y protege los testículos. Su ubicación fuera de la cavidad abdominal permite mantenerlos a una temperatura más favorable para la espermatogénesis, es decir, el proceso mediante el cual se producen los espermatozoides.

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Cuando hace calor, los músculos del escroto se relajan, la piel se estira y los testículos descienden, alejándose del cuerpo para facilitar la pérdida de calor. Por el contrario, cuando baja la temperatura, la bolsa escrotal se contrae y los testículos se acercan al abdomen para conservar el calor.

¿Por qué la bolsa escrotal se arruga?

Ese aspecto arrugado que muchas personas notan, especialmente cuando hace frío, también tiene una explicación científica. El responsable es el músculo dartos, ubicado justo debajo de la piel escrotal.

Cuando este músculo se contrae, la piel se recoge y adquiere una apariencia arrugada, similar a la de una pasa. Esta reacción reduce la superficie expuesta y ayuda a conservar el calor. Cuando se relaja, la piel vuelve a estirarse.

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Otro protagonista es el músculo cremáster, que rodea el cordón espermático y permite elevar o descender los testículos. Su contracción los acerca al cuerpo, mientras que su relajación facilita que cuelguen.

Un dato curioso: los testículos comienzan su desarrollo cerca de los riñones

Aunque actualmente se encuentran fuera del abdomen, los testículos no se forman originalmente en el escroto. Durante el desarrollo fetal comienzan a desarrollarse en una región posterior del abdomen, cerca de los riñones, y posteriormente descienden a través del canal inguinal hasta llegar a la bolsa escrotal.

Este recorrido explica también por qué las hernias inguinales pueden aparecer en esa región: el canal inguinal es una estructura anatómica que comunica el abdomen con la zona genital.

¿Cuándo este mecanismo puede representar un peligro?

Aunque los movimientos del escroto son completamente normales, existe una condición médica que requiere especial atención: la torsión testicular. Esta ocurre cuando un testículo gira sobre el cordón espermático y compromete el flujo sanguíneo que lo mantiene oxigenado.

Dolor testicular repentino e intenso.

Inflamación testicular.

Náuseas o vómitos.

Necesidad de evaluación y tratamiento médico inmediato.

Mayor probabilidad de salvar el testículo cuando se interviene durante las primeras seis horas.

El dolor testicular súbito no debe considerarse una molestia pasajera ni esperar a que desaparezca por sí solo.

En definitiva, que los testículos cuelguen cuando hace calor o se arruguen cuando hace frío no es una casualidad ni una simple característica física. Es un mecanismo de termorregulación que demuestra cómo el organismo ajusta constantemente sus funciones para proteger la fertilidad y mantener el equilibrio necesario para la reproducción humana.