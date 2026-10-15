¿Por qué es importante lavarse las manos?

Cada 15 de octubre se conmemora el Día Mundial del Lavado de Manos, una fecha que busca crear conciencia sobre la importancia de esta práctica para prevenir enfermedades y proteger la salud.

Aunque es una medida sencilla y económica, lavarse las manos correctamente puede reducir la transmisión de virus y bacterias que provocan infecciones respiratorias, gastrointestinales y cutáneas.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) destaca que la higiene de manos con jabón puede reducir casi a la mitad los casos de diarrea en niños menores de cinco años. También contribuye a disminuir las infecciones respiratorias.

Publicidad

Por eso, incorporar este hábito a la rutina diaria es fundamental para proteger a toda la familia, especialmente a los niños y las personas con sistemas inmunitarios debilitados.