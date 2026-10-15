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Cada 15 de octubre se conmemora el Día Mundial del Lavado de Manos, una fecha que busca crear conciencia sobre la importancia de esta práctica para prevenir enfermedades y proteger la salud.
Aunque es una medida sencilla y económica, lavarse las manos correctamente puede reducir la transmisión de virus y bacterias que provocan infecciones respiratorias, gastrointestinales y cutáneas.
La Organización Panamericana de la Salud (OPS) destaca que la higiene de manos con jabón puede reducir casi a la mitad los casos de diarrea en niños menores de cinco años. También contribuye a disminuir las infecciones respiratorias.
Por eso, incorporar este hábito a la rutina diaria es fundamental para proteger a toda la familia, especialmente a los niños y las personas con sistemas inmunitarios debilitados.
Notas relacionadas
¿Por qué es importante lavarse las manos?
Las manos entran en contacto con numerosas superficies y pueden acumular microorganismos capaces de causar enfermedades. Estos gérmenes pueden llegar al organismo cuando una persona se toca los ojos, la nariz o la boca.
Además, las manos sucias pueden contaminar los alimentos y las bebidas durante su preparación o consumo. También pueden transferir microorganismos a objetos como mesas, juguetes y pasamanos, facilitando el contagio entre personas.
Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, el lavado de manos con jabón ofrece importantes beneficios para la salud:
- Reduce entre un 23 % y un 40 % los casos de diarrea.
- Disminuye entre un 16 % y un 21 % las enfermedades respiratorias, como los resfriados.
- Reduce en un 58 % las enfermedades diarreicas en personas con sistemas inmunitarios debilitados.
- Contribuye a disminuir entre un 29 % y un 57 % el ausentismo escolar relacionado con enfermedades gastrointestinales.
Estos beneficios convierten la higiene de manos en una herramienta esencial para prevenir infecciones tanto en el hogar como en las escuelas y los espacios de trabajo.
¿Cuándo debes lavarte las manos?
Para que esta medida sea efectiva, es importante realizarla en los momentos adecuados. No basta con lavarse las manos antes de comer; también es necesario hacerlo después de actividades que puedan facilitar la transmisión de microorganismos.
Los momentos más importantes para lavarse las manos con agua y jabón son:
- Después de usar el baño.
- Después de cambiar pañales o limpiar a un niño.
- Antes de preparar alimentos y antes de comer.
- Antes de amamantar a un bebé.
- Después de toser, estornudar o sonarse la nariz.
- Después de tocar animales o manipular basura.
- Después de entrar en contacto con superficies de uso común.
- Antes y después de atender a una persona enferma.
Mantener esta rutina ayuda a interrumpir las vías de transmisión de virus y bacterias.
Cómo lavarse las manos correctamente
La técnica es tan importante como la frecuencia. De acuerdo con las recomendaciones de organismos de salud, el lavado debe durar al menos 20 segundos y cubrir todas las partes de las manos.
Sigue estos pasos:
- Moja las manos: utiliza agua limpia para humedecerlas.
- Aplica jabón: coloca suficiente jabón y retira las manos del chorro de agua mientras las frotas.
- Frota durante al menos 20 segundos: limpia las palmas, el dorso de ambas manos, los espacios entre los dedos, los pulgares y debajo de las uñas.
- Enjuaga bien: elimina el jabón con agua limpia.
- Seca las manos: utiliza una toalla limpia o una toalla de papel.
- Cierra el grifo: si es posible, utiliza la toalla de papel para evitar volver a tocar directamente la llave.
El jabón facilita la eliminación de la suciedad, la grasa y los microorganismos. Por eso, lavarse únicamente con agua no ofrece la misma protección.
¿Qué hacer si no tienes agua y jabón?
Cuando no hay agua corriente ni jabón disponibles, se puede utilizar un desinfectante para manos que contenga al menos un 60 % de alcohol.
Para usarlo correctamente, aplica suficiente producto en la palma de una mano y frótalo por ambas manos. Asegúrate de cubrir las palmas, el dorso, los espacios entre los dedos, los pulgares y debajo de las uñas.
Continúa frotando hasta que las manos estén secas, aproximadamente durante 20 segundos, según las indicaciones del producto.
Sin embargo, el desinfectante no sustituye por completo el lavado con agua y jabón. Este último es preferible cuando las manos están visiblemente sucias o grasosas.
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