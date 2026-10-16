Esto es lo que debes comer según la nueva pirámide alimenticia 2026

¿Qué cambió en la pirámide alimenticia de 2026?

La principal diferencia está en la representación visual y en el énfasis de las recomendaciones. Mientras los modelos anteriores colocaban los cereales en la base, la nueva imagen da mayor protagonismo a las proteínas, los lácteos, las frutas, las verduras y las grasas saludables.

Estos son los cambios más destacados:

1. Mayor prioridad para las proteínas

Las nuevas guías recomiendan consumir entre 1.2 y 1.6 gramos de proteína por kilogramo de peso corporal al día, ajustando la cantidad a las necesidades individuales.

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Entre las fuentes recomendadas figuran los huevos, el pollo, los pescados, los mariscos, las carnes, las habichuelas, las lentejas, las nueces y las semillas.

La propuesta también aconseja incluir alimentos ricos en proteínas en las comidas principales.

2. Los lácteos enteros vuelven a ganar protagonismo

Otra novedad es que las guías estadounidenses incluyen los lácteos enteros sin azúcares añadidos, como la leche entera y algunos quesos.

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La recomendación general es de hasta tres porciones diarias dentro de un patrón alimentario de 2,000 calorías, aunque la cantidad debe ajustarse a las necesidades de cada persona.

3. Más atención a las grasas saludables

El nuevo modelo incluye grasas presentes en alimentos como los huevos, las nueces, las semillas, los aguacates y los pescados ricos en omega-3.

También contempla el uso de aceite de oliva y menciona la mantequilla y el sebo de res como opciones. Sin embargo, mantiene la recomendación de que las grasas saturadas no superen el 10 % de las calorías diarias. <

4. Reducir el azúcar añadido y los ultraprocesados

Las nuevas guías piden limitar los productos ultraprocesados, las bebidas azucaradas, los dulces y los alimentos envasados con exceso de azúcar y sodio.

Además, establecen que una comida no debería contener más de 10 gramos de azúcar añadido. La propuesta también desaconseja los edulcorantes no nutritivos y ciertos aditivos presentes en algunos productos.

El objetivo es favorecer el consumo de alimentos frescos o mínimamente procesados y las comidas preparadas en casa.

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5. Menos carbohidratos refinados y más cereales integrales

Los cereales no desaparecen de la nueva pirámide, pero las guías hacen mayor énfasis en la calidad de estos alimentos.

Se recomienda priorizar los granos integrales ricos en fibra y reducir productos elaborados con harinas refinadas, como el pan blanco y algunas tortillas de harina.

Para un patrón alimentario de 2,000 calorías, la guía plantea entre dos y cuatro porciones diarias de cereales integrales, con ajustes según las necesidades individuales.

6. Las frutas y verduras siguen siendo esenciales

Las frutas y verduras mantienen un lugar importante en la alimentación diaria. Las guías recomiendan consumir tres porciones de vegetales y dos de frutas para un patrón de 2,000 calorías.

También sugieren preferir las frutas enteras frente a los jugos y contemplan opciones congeladas, enlatadas o deshidratadas cuando no tengan grandes cantidades de azúcar añadido.

Además, destacan los alimentos ricos en fibra y algunos productos fermentados, como el yogur y el kéfir, por su posible contribución a la salud intestinal.