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Comerciantes solicitan más tiempo para dejar de entregar fundas plásticas

Medio Ambiente evalúa una breve prórroga solicitada por comerciantes para aplicar las restricciones a las fundas plásticas durante Navidad.

Arelis Suero Pascual
Comerciantes solicitan más tiempo para dejar de entregar fundas plásticas
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Santo Domingo, RD.- El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales evalúa una solicitud del sector comercial para conceder una breve prórroga a la aplicación de las restricciones sobre las fundas plásticas, debido a las dificultades operativas que podría representar implementar la medida durante la temporada navideña.

El ministro de Medio Ambiente explicó, durante la Entrevista Especial del elCaribe y CDN, que la petición surgió durante los encuentros que sostiene la institución con representantes del comercio, como parte del proceso de socialización de las disposiciones contempladas en la Ley 98-25 sobre gestión integral y coprocesamiento de residuos sólidos.

«Ha habido una solicitud de una prórroga breve, de una prórroga muy breve por el tema de las Navidades», expresó el funcionario, quien indicó que la institución está evaluando la propuesta antes de tomar una decisión.

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El ministro señaló que el sector comercial entiende que la disposición será aplicada y ha manifestado su disposición a cumplirla; sin embargo, considera que introducir los cambios en medio de la temporada navideña podría resultar complicado para los establecimientos y su personal.

«La voluntad ya existe y se va a aplicar», aseguró.

Criterios para aplicar las restricciones

El funcionario explicó que uno de los principales desafíos ha sido establecer los criterios técnicos y operativos para determinar qué materiales podrán considerarse reutilizables y reciclables, debido a que la legislación no especifica detalladamente cómo deben ejecutarse algunas de sus disposiciones.

En ese sentido, puso como ejemplo el debate sobre las fundas reutilizables y la necesidad de establecer parámetros que permitan distinguir entre un material que puede utilizarse nuevamente y otro que realmente cumple con las condiciones para ser considerado reutilizable.

Asimismo, indicó que el Ministerio mantiene conversaciones con los sectores involucrados para elaborar los reglamentos operativos y las resoluciones necesarias para garantizar que las restricciones puedan aplicarse efectivamente.

El ministro insistió en que las medidas ambientales no deben limitarse a prohibiciones o disposiciones administrativas, sino que deben contar con mecanismos de ejecución y la participación de los sectores que tendrán que cumplirlas.

«De nada hacemos con hacer una prohibición o establecer previsiones, emitir resoluciones, si no logramos aplicarlas y ponerlas en ejecución», sostuvo.

Acciones para reducir el uso de fundas

Como parte de las acciones de transición, informó que la institución trabaja junto con el programa Supérate para orientar a los establecimientos comerciales vinculados a esa iniciativa sobre la eliminación progresiva del uso de fundas plásticas.

También anunció que se desarrollará un proyecto piloto en Pedernales para avanzar en la reducción de residuos y posteriormente evaluar su implementación en otras zonas del país.

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