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Santo Domingo, RD.- El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales evalúa una solicitud del sector comercial para conceder una breve prórroga a la aplicación de las restricciones sobre las fundas plásticas, debido a las dificultades operativas que podría representar implementar la medida durante la temporada navideña.

El ministro de Medio Ambiente explicó, durante la Entrevista Especial del elCaribe y CDN, que la petición surgió durante los encuentros que sostiene la institución con representantes del comercio, como parte del proceso de socialización de las disposiciones contempladas en la Ley 98-25 sobre gestión integral y coprocesamiento de residuos sólidos.

El ministro señaló que el sector comercial entiende que la disposición será aplicada y ha manifestado su disposición a cumplirla; sin embargo, considera que introducir los cambios en medio de la temporada navideña podría resultar complicado para los establecimientos y su personal.

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«La voluntad ya existe y se va a aplicar», aseguró.

Criterios para aplicar las restricciones

El funcionario explicó que uno de los principales desafíos ha sido establecer los criterios técnicos y operativos para determinar qué materiales podrán considerarse reutilizables y reciclables, debido a que la legislación no especifica detalladamente cómo deben ejecutarse algunas de sus disposiciones.

En ese sentido, puso como ejemplo el debate sobre las fundas reutilizables y la necesidad de establecer parámetros que permitan distinguir entre un material que puede utilizarse nuevamente y otro que realmente cumple con las condiciones para ser considerado reutilizable.

Asimismo, indicó que el Ministerio mantiene conversaciones con los sectores involucrados para elaborar los reglamentos operativos y las resoluciones necesarias para garantizar que las restricciones puedan aplicarse efectivamente.

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El ministro insistió en que las medidas ambientales no deben limitarse a prohibiciones o disposiciones administrativas, sino que deben contar con mecanismos de ejecución y la participación de los sectores que tendrán que cumplirlas.

«De nada hacemos con hacer una prohibición o establecer previsiones, emitir resoluciones, si no logramos aplicarlas y ponerlas en ejecución», sostuvo.

Acciones para reducir el uso de fundas

Como parte de las acciones de transición, informó que la institución trabaja junto con el programa Supérate para orientar a los establecimientos comerciales vinculados a esa iniciativa sobre la eliminación progresiva del uso de fundas plásticas.

También anunció que se desarrollará un proyecto piloto en Pedernales para avanzar en la reducción de residuos y posteriormente evaluar su implementación en otras zonas del país.