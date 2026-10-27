Paradisus Cancún inaugura una nueva era de lujo todo incluido con una propuesta

Wellness Designed by Destination

En Paradisus Cancún, el bienestar va más allá del movimiento, el descanso y la recuperación: busca fomentar una conexión más profunda con el propio destino. A través del programa Destination Inclusive® de la marca, los huéspedes están invitados a descubrir la riqueza del patrimonio mexicano y maya a través de rituales ancestrales, artesanía, gastronomía local y relatos culturales en vivo.

En el centro de este nuevo enfoque se encuentra una colección de experiencias innovadoras entre las que destacan Longevity Suite, un espacio dedicado al descanso y la recuperación que combina tecnología y técnicas de relajación, FACE SPAce by Comfort Zone, una nueva propuesta multisensorial de cuidado facial que integra tratamientos especializados y Terapia de luz roja en clases de yoga que combina movimiento y respiración consciente en un entorno iluminado con luz roja y talleres faciales que acercan a los huéspedes a rutinas prácticas de recuperación y cuidado de la piel, creando momentos de calma y conexión interior.

Incluye

El gimnasio YHI moves, abierto las 24h, completa esta propuesta con una programación diaria que abarca desde baños de sonido. Así mismo, jercicios de respiración, yoga, Pilates, entrenamiento funcional, baile y fitness acuático. También ofrecen experiencias como Disco Spinning, Connect & Release y Energize & Freedom por SUDA. Junto con sesiones de recuperación como baños de hielo, amplían las posibilidades de disfrutar del bienestar durante la estancia.

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Por su parte, el programa Destination Inclusive® permite a los huéspedes descubrir la cultura y las tradiciones locales a través de experiencias seleccionadas. En Paradisus Cancún, la programación incluye talleres de elaboración de sahumerios con copal. Además, hierbas aromáticas, actividades de artesanía mexicana y propuestas vinculadas a la herencia maya. La oferta se completa con catas de vinos mexicanos y tequila, así como experiencias culturales. Experiencias como The Birth of the Jaguar Warrior y Día de Muertos Storytelling. Que acercan a los huéspedes a las tradiciones del país a través de la música, la danza y la storytelling.