Paradisus Cancún inaugura una nueva era de lujo todo incluido con una propuesta

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Cancún, México. – Tras su reapertura en abril de 2026, después de una gran transformación, Paradisus Cancún, el emblemático resort de lujo de Meliá Hotels International, inauguró una nueva era en el Caribe mexicano con una propuesta que sitúa el bienestar en el centro de la experiencia del huésped y reinterpreta el concepto tradicional de todo incluido desde una perspectiva inspirada en el destino.
Entre los invitados al evento se encontraban la modelo Vanessa Lorenzo, la actriz Grettel Valdez y la influencer de moda Julie Sariñana. La jornada comenzó con un recorrido inmersivo por el hotel para descubrir el bienestar no como un momento o tratamiento aislado, sino como una sucesión de experiencias que acompañan toda la estancia y combinan movimiento, belleza, atención plena, gastronomía, naturaleza y una conexión cultural auténtica.
La ceremonia contó con la bienvenida oficial de Gabriel Escarrer, presidente y CEO de Meliá Hotels International, junto a autoridades locales como la Gobernadora Quintana Roo Mara Lezema, la Presidenta Municipal Benito Juarez (Cancún) Ana Paty Peralta y el Secretario de Turismo de Quintana Roo Bernardo Cueto Riestra. El acto, inspirado en la cultura maya, incluyo actuaciones en vivo y culminó con un espectáculo de fuegos artificiales y drones que iluminó el cielo nocturno con el mensaje: «The Icon Is Back».
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Wellness Designed by Destination
En Paradisus Cancún, el bienestar va más allá del movimiento, el descanso y la recuperación: busca fomentar una conexión más profunda con el propio destino. A través del programa Destination Inclusive® de la marca, los huéspedes están invitados a descubrir la riqueza del patrimonio mexicano y maya a través de rituales ancestrales, artesanía, gastronomía local y relatos culturales en vivo.
En el centro de este nuevo enfoque se encuentra una colección de experiencias innovadoras entre las que destacan Longevity Suite, un espacio dedicado al descanso y la recuperación que combina tecnología y técnicas de relajación, FACE SPAce by Comfort Zone, una nueva propuesta multisensorial de cuidado facial que integra tratamientos especializados y Terapia de luz roja en clases de yoga que combina movimiento y respiración consciente en un entorno iluminado con luz roja y talleres faciales que acercan a los huéspedes a rutinas prácticas de recuperación y cuidado de la piel, creando momentos de calma y conexión interior.
Incluye
El gimnasio YHI moves, abierto las 24h, completa esta propuesta con una programación diaria que abarca desde baños de sonido. Así mismo, jercicios de respiración, yoga, Pilates, entrenamiento funcional, baile y fitness acuático. También ofrecen experiencias como Disco Spinning, Connect & Release y Energize & Freedom por SUDA. Junto con sesiones de recuperación como baños de hielo, amplían las posibilidades de disfrutar del bienestar durante la estancia.
Por su parte, el programa Destination Inclusive® permite a los huéspedes descubrir la cultura y las tradiciones locales a través de experiencias seleccionadas. En Paradisus Cancún, la programación incluye talleres de elaboración de sahumerios con copal. Además, hierbas aromáticas, actividades de artesanía mexicana y propuestas vinculadas a la herencia maya. La oferta se completa con catas de vinos mexicanos y tequila, así como experiencias culturales. Experiencias como The Birth of the Jaguar Warrior y Día de Muertos Storytelling. Que acercan a los huéspedes a las tradiciones del país a través de la música, la danza y la storytelling.
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