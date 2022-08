Paquita la del Barrio criticó a las mujeres con cirugías plásticas: “El hombre no merece tantos sacrificios”

Leer también: Premios Lo Nuestro homenajean a Carlos Vives y Paquita

Paquita la del Barrio nuevamente se encuentra en el ojo del huracán pues sus últimas opiniones públicas sobre diversos temas le ha ocasionado ser tendencia en redes sociales y no por los motivos correctos.

La cantante ha dado unas controversiales opiniones sobre las mujeres que deciden realizarse algún tipo de intervención quirúrgica en su cuerpo ;para mejorar todo aquello que no es de su agrado. Aunque este es el pensamiento que la mayor parte de la gente tiene; para ella todo se trata de una forma inconsciente de satisfacer el gusto masculino, motivo que no es convincente para ella y por lo tanto lo condena.

En una reciente entrevista para el matutino de TV Azteca, la interprete de regional mexicano fue cuestionado sobre el tema; respondiendo de manera muy breve pero concisa y polémica: “Que me refute quien sea, pero eso lo hace la mujer para gustarle más al hombre”. La cantautora agregó que, en su opinión, “El hombre no merece tantos sacrificios”;sorprendido incluso hasta los presentadores como Flor Rubio, Horacio Villalobos y Laura G.

Aunque sus fans han aplaudido su postura en contra del machismo y las problemáticas sociales a las mujeres ese tipo de ideologías; muchas personas en Internet debaten qué tanto hay de verdad en las palabras de la intérprete pues la corriente a favor de no opinar sobre los cuerpos ajenos; cada vez cobra mayor fuerza y toma repercusiones importantes en la vida cotidiana de las personas.

“Concuerdo que no se debe hacer para darle gusto a un tercero, pero eso no es tema mío o de ella; si alguien quiere cambiar algo que no le gusta a esa persona, adelante”. “De los cuerpos ajenos no se debe opinar; usted mejor que nadie debería saberlo después de tanta burla que le han hecho por tener sobrepeso”, escribieron.

Esta no es la primera vez que Paquita da una opinión de este tipo, pues a través de los años ha mantenido su postura de amor propio y decirle no al bisturí;si el objetivo es “atraer a un hombre”.

Jamás pondría en riesgo mi vida por vanidad.

Yo canto, no enseño, y la gente me va a ver por mis canciones, no porque esté buenota. Uno, a los 60 años de edad, ya no se cuece al primer hervor”, señaló la cantante en 2011, en una entrevista.

Sin embargo, tampoco es la única controversia que Francisca Viveros atraviesa, pues después de que dejara ver sus aspiraciones a la presidencia de la República Mexicana; se echó para atrás, pues aunque hubieron muchas burlas, según ella, sus motivos eran otros.

Todo sucedió en un encuentro con los medios de comunicación, donde, al ser cuestionada sobre sus intenciones por ascender a un máximo puesto de gobierno; la intérprete de éxitos como Rata de dos patas, Ni tú ni yo o Las mujeres mandan descartó la posibilidad.

“No (me veo como presidenta) porque la gente no es derecha como uno. Me gustaría hacer mucho por México y no se me da y no, mejor así como estoy trabajo por mi cuenta, lo que dios me mande y feliz. De política yo no sé nada”, aseguró.

FUENTE: INFOBAE