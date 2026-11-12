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Encontrar métodos que permitan aprovechar mejor el tiempo y comprender los contenidos académicos es uno de los desafíos que enfrentan muchos estudiantes. Las asignaciones, los materiales de lectura y la preparación para los exámenes requieren organización y técnicas que faciliten la asimilación de la información.

Ante esta realidad, las aplicaciones educativas representan una alternativa para complementar los métodos tradicionales de estudio, ya que permiten organizar apuntes, practicar conocimientos, resolver ejercicios y reforzar los temas que presentan mayores dificultades.

Algunas de estas plataformas incorporan inteligencia artificial (IA) para transformar documentos extensos en resúmenes, generar preguntas y ofrecer explicaciones sobre diferentes contenidos. Otras se especializan en la memorización, la práctica de ejercicios y la planificación de las actividades académicas.

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Estas herramientas están disponibles para teléfonos móviles y computadoras. Varias cuentan con versiones gratuitas, aunque determinadas funciones requieren una suscripción.

Ocho aplicaciones para estudiar y mejorar el aprendizaje

Cada estudiante tiene necesidades diferentes al momento de prepararse para una evaluación o desarrollar una asignación. Por eso, elegir una aplicación dependerá de si necesita comprender textos, memorizar información, resolver problemas o distribuir mejor su tiempo.

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Herramientas digitales que ayudan a los estudiantes a memorizar, practicar y organizar sus actividades académicas.

Entre las opciones que pueden incorporarse a una rutina académica se encuentran:

Aplicaciones para distintas necesidades de estudio

NotebookLM: convierte documentos en materiales de estudio

NotebookLM, de Google, permite incorporar documentos PDF, apuntes, presentaciones y otras fuentes para consultar y trabajar con su contenido.

A partir de los materiales proporcionados, la herramienta puede elaborar resúmenes, guías de estudio y preguntas para facilitar el repaso. También cuenta con una función de conversaciones de audio que transforma la información de los documentos en explicaciones que pueden escucharse.

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Es una alternativa para estudiantes que necesitan revisar grandes cantidades de información y organizar los contenidos antes de una evaluación.

Tarjetas y recursos para repasar

Quizlet: facilita la memorización de conceptos

Quizlet utiliza tarjetas de estudio para ayudar a recordar definiciones, fechas, vocabulario y conceptos importantes de diferentes asignaturas.

Los usuarios pueden crear sus propias tarjetas o utilizar materiales de práctica disponibles en la plataforma. También ofrece actividades y cuestionarios que permiten comprobar los conocimientos adquiridos.

Su principal utilidad es facilitar los repasos y reforzar aquellos contenidos que requieren mayor memorización.

Anki: refuerza la memoria a largo plazo

Anki emplea un sistema de repetición espaciada que organiza los repasos en intervalos, de acuerdo con el nivel de dominio que tiene el estudiante sobre cada contenido.

La aplicación permite crear tarjetas con preguntas y respuestas para estudiar vocabulario, conceptos académicos, fechas y otros datos que necesitan recordarse durante períodos prolongados.

A diferencia de estudiar toda la información de una sola vez, este método permite volver sobre los contenidos en diferentes momentos y dedicar más atención a los que todavía resultan difíciles.

Knowt: transforma apuntes en cuestionarios

Knowt ofrece herramientas para convertir apuntes y documentos en tarjetas de memoria, cuestionarios y guías de estudio.

Esta función permite aprovechar los materiales utilizados durante las clases para crear ejercicios de práctica sin tener que elaborar cada pregunta manualmente.

También facilita identificar los temas que necesitan mayor repaso, por lo que puede resultar útil durante la preparación de exámenes y evaluaciones.

StudyFetch: incorpora inteligencia artificial al estudio

StudyFetch utiliza inteligencia artificial para transformar documentos y apuntes en recursos de aprendizaje, como tarjetas de memoria, pruebas y guías de estudio.

Además, incorpora herramientas de tutoría con IA que permiten consultar dudas y recibir explicaciones sobre determinados contenidos.

Su propuesta está dirigida a estudiantes que buscan complementar sus materiales académicos con recursos interactivos y actividades de práctica.

Ejercicios y lecciones prácticas

Photomath: explica cómo resolver problemas matemáticos

Photomath está orientada al aprendizaje de las matemáticas. Su funcionamiento permite escanear ejercicios mediante la cámara del dispositivo y consultar los procedimientos utilizados para resolverlos.

La aplicación presenta explicaciones paso a paso que ayudan a comprender las operaciones y los métodos empleados para llegar a un resultado.

De esta manera, puede servir como apoyo para practicar problemas matemáticos y revisar los procedimientos, en lugar de limitarse a consultar una respuesta.

Khan Academy: ofrece lecciones y ejercicios gratuitos

Khan Academy es una plataforma educativa que dispone de lecciones, videos y ejercicios prácticos en diferentes áreas del conocimiento.

Sus contenidos permiten estudiar desde conceptos básicos hasta temas de mayor complejidad, mientras que las actividades ayudan a comprobar cuánto se ha aprendido.

Una de sus características es que cada estudiante puede avanzar a su propio ritmo y volver sobre las lecciones cuando necesita reforzar algún contenido.

Organización de tareas académicas

Goblin Tools: organiza las tareas académicas

Goblin Tools ofrece diferentes funciones para facilitar la organización de actividades y dividir tareas complejas en pasos más pequeños.

Puede utilizarse para planificar una exposición, organizar una investigación o distribuir las actividades necesarias para completar una asignación.

En lugar de abordar un trabajo extenso como una sola actividad, la herramienta permite desglosarlo en acciones concretas, lo que facilita visualizar los pendientes y establecer un orden para realizarlos.

¿Cómo aprovechar estas aplicaciones durante el estudio?

Incorporar herramientas digitales a la rutina académica requiere algo más que descargarlas. Para aprovechar sus funciones, es importante seleccionar las que respondan a las necesidades de cada asignatura y establecer objetivos antes de comenzar una sesión.

Una opción es combinar varias aplicaciones según la actividad que se vaya a realizar. Por ejemplo, NotebookLM puede utilizarse para trabajar con documentos y elaborar resúmenes, mientras que Quizlet permite practicar los conceptos y Anki ayuda a reforzarlos mediante repasos periódicos.

También es recomendable organizar las sesiones de estudio por temas y distribuir el tiempo de acuerdo con la dificultad de cada contenido.

Entre las prácticas que pueden facilitar esta organización se encuentran:

Dividir los contenidos en bloques pequeños para facilitar su comprensión.

Utilizar cuestionarios para identificar los temas que necesitan mayor atención.

Repasar periódicamente la información para reforzar la memoria.

Establecer horarios de estudio y distribuir las actividades pendientes.

La inteligencia artificial como apoyo académico

Las aplicaciones educativas ofrecen nuevas posibilidades para organizar la información y adaptar las sesiones de estudio a las necesidades de cada estudiante. Sin embargo, sus resultados dependen de la manera en que se utilicen y de la participación activa de quien aprende.

En el caso de las herramientas que incorporan inteligencia artificial, es importante revisar las respuestas, comprobar los datos y contrastar las explicaciones con los materiales académicos y las fuentes utilizadas en clase, ya que pueden presentar errores o información incompleta.

El propósito de estas plataformas no debe ser únicamente terminar una lectura en menos tiempo o memorizar respuestas para un examen, sino facilitar la comprensión de los contenidos y desarrollar habilidades que puedan aplicarse en diferentes situaciones.

La elección dependerá de los objetivos de cada estudiante: mientras algunos necesitan organizar sus asignaciones, otros pueden encontrar mayor utilidad en las tarjetas de memoria, las explicaciones de matemáticas o los cuestionarios interactivos.