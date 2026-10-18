Nilza I. Oyola transforma heridas del pasado en esperanza con libro Mangorindo

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La autora puertorriqueña presenta una autobiografía que aborda la identidad, los secretos familiares, la fe y el proceso de sanar las heridas que pueden transmitirse de generación en generación.
Estados Unidos: Las experiencias que marcan una vida pueden convertirse también en el punto de partida para comprender el pasado y construir un futuro diferente. Esa reflexión recorre Mangorindo: Del fruto amargo a la dulce sombra, el primer libro de la reverenda Nilza I. Oyola. En él, la autora puertorriqueña transforma recuerdos de su infancia y vivencias personales en una historia sobre la identidad, las heridas familiares y la posibilidad de encontrar esperanza después del dolor.
La obra toma su nombre de una imagen que acompañó a Oyola durante su niñez en Puerto Rico: dos árboles, uno de mango y otro de tamarindo, que crecían tan cerca que parecían formar uno solo. La autora los llamó «Mangorindo». Con los años, esa palabra adquirió un significado más profundo y se convirtió en una metáfora de las contradicciones de la vida, donde el amor convive con el sufrimiento, la fe con las dudas y los silencios familiares con la necesidad de conocer la verdad.
En este relato autobiográfico, Oyola aborda la familia, el sentido de pertenencia y las heridas emocionales que pueden transmitirse de una generación a otra, temas presentes en la vida de muchas personas. Su propuesta es mirar esas vivencias con honestidad y reconocer que, aunque la historia personal no puede cambiarse, sí es posible comprenderla de otra manera, reconciliarse con ella y avanzar hacia la sanación.
«Algunas raíces sobreviven tormentas que nadie llega a ver», dice la frase que acompaña la portada del libro. La imagen resume el espíritu de resistencia y transformación presente en sus páginas.
Nacida en Bayamón, Puerto Rico, Oyola emigró a Nueva York a los 13 años. Cuenta con más de dos décadas de experiencia en liderazgo ejecutivo, desarrollo organizacional, planificación estratégica y servicio comunitario. Como ministra ordenada, consultora y conferencista, ha trabajado con organizaciones sin fines de lucro y comunidades de fe. Impulsando iniciativas de fortalecimiento institucional y desarrollo de liderazgo.
También es fundadora de SIS Consulting, una firma que acompaña a líderes y organizaciones en la definición de estrategias, el desarrollo de capacidades y la implementación de soluciones sostenibles. Con este libro, Oyola lleva esa misma vocación de acompañamiento al terreno literario.
Mangorindo: Del fruto amargo a la dulce sombra está disponible en Amazon.
La palabra que Oyola usó de niña para nombrar aquellos dos árboles es hoy el título del libro en el que cuenta su historia.
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