Mujeres: Las diferencias biológicas que las hacen únicas

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Santo Domingo, RD.- El cuerpo femenino no deja de sorprender a la comunidad científica. Diversas investigaciones sobre el cerebro, el sistema inmunológico y los sentidos, confirman diferencias biológicas entre mujeres y hombres que explican mejor cómo funciona su organismo.
No es raro escuchar que, a un hombre la da una gripecita y de inmediato llama a su abogado para redactar su repartición de herederos, mientras que si se trata de una mujer, se entera de los síntomas cuando el esposo la culpa de haberlo contagiado.
Estás demostrado que las mujeres viven más años que los hombres, lo que se debe a una combinación de factores biológicos, genéticos y conductuales.
Sin duda, la respuesta está en que el sistema inmunológico de ambos responde de manera distinta.
Sistema inmunológico femenino
Las mujeres desarrollan respuestas inmunitarias más intensas frente a determinados virus e infecciones.
La particularidad está relacionada con la influencia de las hormonas sexuales y la actividad de genes del cromosoma X.
Esta ventaja aumenta su predisposición a padecer enfermedades autoinmunes.
El cerebro
En este aspecto, la diferencia no es solo en el tamaño y estructura, sino que estudios han confirmado que el celebro femenino es más eficiente al realizar múltiples tareas frente al masculino.
El cerebro masculino puede tener hasta un once por ciento más de tamaño, pero poseer una mayor proporción de sustancia blanca, mientras que el de mujer suele ser más denso y tener mayor proporción de materia gris. De ahí, que las mujeres son más inteligentes emocionalmente, aunque, claro no en todos los casos.
Investigaciones han encontrado ventajas femeninas en tareas específicas, como reconocer determinadas expresiones faciales o identificar emociones a partir de imágenes de los ojos.
El corazón
También existen diferencias importantes en la salud cardiovascular.
Los síntomas de un infarto varían de hombre a mujer, pero esto no es casualidad, se ha demostrado que el corazón femenino es cuatro veces más suave que el masculino.
Notas relacionadas
Piel y glándulas sudoríparas
La piel de la mujer tiende a ser más fina y seca, mientras que la del hombre presenta mayor grosor. Asimismo, el varón tiene una mayor cantidad de glándulas sudoríparas, por lo que suda en mayor cantidad que la fémina.
Sentido del olfato
El sentido del olfato es otra capacidad en la que las mujeres llevan ventaja.
Un metaanálisis publicado en 2019 en la revista Frontiers in Psychology, demostró que las mujeres obtenían mejores resultados en pruebas para detectar, identificar y distinguir olores.
La vista
La genética femenina ofrece una particularidad interesante. Como los genes responsables de los pigmentos que permiten percibir los colores rojo y verde se encuentran en el cromosoma X, las mujeres tienen una menor frecuencia de algunas formas de daltonismo.
Mayor tolerancia al dolor
Tienen mayor tolerancia al dolor debido a las respuestas de diferencias hormonales.
En definitiva, la ciencia demuestra que existen diferencias biológicas entre mujeres y hombres.
Sin embargo, ninguna de estas características otorga libertad para establecer una superioridad general de un sexo sobre el otro.
Pero, más que hablar de las debilidades de un sexo y las fortalezas del otro, lo que sí es válido destacar los avances científicos que invitan a reconocer la complejidad del cuerpo femenino y la importancia de seguir investigando sus particularidades.
Esto así porque comprender el cuerpo y respuesta inmunológica permite mejorar la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades.
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