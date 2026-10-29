Mujeres: Las diferencias biológicas que las hacen únicas

Santo Domingo, RD.- El cuerpo femenino no deja de sorprender a la comunidad científica. Diversas investigaciones sobre el cerebro, el sistema inmunológico y los sentidos, confirman diferencias biológicas entre mujeres y hombres que explican mejor cómo funciona su organismo.

No es raro escuchar que, a un hombre la da una gripecita y de inmediato llama a su abogado para redactar su repartición de herederos, mientras que si se trata de una mujer, se entera de los síntomas cuando el esposo la culpa de haberlo contagiado.

Estás demostrado que las mujeres viven más años que los hombres, lo que se debe a una combinación de factores biológicos, genéticos y conductuales.

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Sin duda, la respuesta está en que el sistema inmunológico de ambos responde de manera distinta.

Sistema inmunológico femenino

Las mujeres desarrollan respuestas inmunitarias más intensas frente a determinados virus e infecciones.

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La particularidad está relacionada con la influencia de las hormonas sexuales y la actividad de genes del cromosoma X.

Esta ventaja aumenta su predisposición a padecer enfermedades autoinmunes.

El cerebro

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En este aspecto, la diferencia no es solo en el tamaño y estructura, sino que estudios han confirmado que el celebro femenino es más eficiente al realizar múltiples tareas frente al masculino.

El cerebro masculino puede tener hasta un once por ciento más de tamaño, pero poseer una mayor proporción de sustancia blanca, mientras que el de mujer suele ser más denso y tener mayor proporción de materia gris. De ahí, que las mujeres son más inteligentes emocionalmente, aunque, claro no en todos los casos.

Investigaciones han encontrado ventajas femeninas en tareas específicas, como reconocer determinadas expresiones faciales o identificar emociones a partir de imágenes de los ojos.

El corazón

También existen diferencias importantes en la salud cardiovascular.

Los síntomas de un infarto varían de hombre a mujer, pero esto no es casualidad, se ha demostrado que el corazón femenino es cuatro veces más suave que el masculino.