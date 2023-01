Mujer encuentra a su esposo abrazando a «amante» en un vehículo

En TikTok circula un video en donde se observa a una mujer caminar al costado de un vehículo, en la cual está su esposo con su supuesta “amante”; quienes están sentados en la caja del vehículo.

La mujer enfrenta a su esposo, quien viste una camiseta blanca y sandalias, al igual que a la presunta amante, que usa lentes oscuros.

Cuando la “amante” se da cuenta que la mujer los está grabando le dice algo en voz baja al hombre, y enseguida se separan, ya que estaban abrazados. Mientras que el esposo se queda sin saber qué hacer.

Sin embargo, de un momento a otro reacciona y aparenta que nada ha sucedido, por lo que saluda a su esposa, quienes responde “Así te quería agarrar”.

Luego de sorprender al hombre en tal situación, la mujer compartió una conversación en la que su esposo le explica lo qué ocurrió.

“Discúlpame, pero no me he metido con ella, ni lo haré. Estábamos hablando y no me agarraste besando a nadie, ni en la cama con nadie, solo fue un abrazo, pero está bien. No te preocupes”, se lee en el mensaje.

El hombre se da cuenta que sus explicaciones no funcionan, por lo que le pide que le deje unas botas de trabajo, pues solo viste unas sandalias.

“Me quedé con las puras chanclas y ‘rompidas’. Tendré que comprar todo. Tú no las ocupabas, pero está bien. Gracias, Hay que echarle ganas, no hay más que hacer”, escribió.