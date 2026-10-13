Martes 13: mitos y realidades sobre la supuesta mala suerte de esta fecha

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Santo Domingo.- El martes 13 es una de las fechas más asociadas con la mala suerte. Este martes 13 de octubre de 2026, algunas personas prefieren evitar los viajes, las bodas y el inicio de nuevos proyectos, mientras que otras consideran que se trata de un día como cualquier otro.

La superstición tiene raíces históricas y culturales que han pasado de generación en generación. Sin embargo, no existen evidencias científicas de que el martes 13 provoque desgracias o aumente las probabilidades de sufrir accidentes.

La conocida frase «Martes, no te cases ni te embarques» resume el temor que despierta esta fecha en distintas culturas. Pero ¿qué hay de cierto en estas creencias y cuáles son los mitos más populares?

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¿Por qué el martes 13 se relaciona con la mala suerte?

La reputación negativa del martes 13 surge de la combinación de dos elementos: el simbolismo del número 13 y la asociación histórica del martes con Marte, dios romano de la guerra.

Una de las explicaciones más difundidas relaciona el número 13 con la Última Cena de Jesucristo. Según la tradición cristiana, Judas Iscariote, quien traicionó a Jesús, fue el decimotercer comensal.

Por otro lado, el martes estaba vinculado con Marte, una figura relacionada con los conflictos, la violencia y la guerra. Con el tiempo, ambas asociaciones contribuyeron a consolidar la superstición.

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Martes 13: mitos y realidades Mito 1: El martes 13 trae mala suerte Realidad: No existen pruebas científicas que demuestren que esta fecha provoque acontecimientos negativos. La creencia responde a tradiciones culturales y a interpretaciones simbólicas que se han mantenido durante siglos. El temor puede influir en cómo una persona interpreta lo que le sucede. Sin embargo, que ocurra algo desagradable durante un martes 13 no significa que la fecha sea la causa. Mito 2: No es recomendable casarse durante un martes 13 Realidad: No hay evidencias de que celebrar una boda en esta fecha determine el futuro de una relación. La estabilidad de una pareja depende de múltiples factores, no del día elegido para contraer matrimonio. Publicidad Aun así, algunas personas prefieren evitar esta fecha por tradición o por respeto a las creencias familiares. Mito 3: Viajar un martes 13 aumenta el riesgo de sufrir un accidente Realidad: No hay evidencia científica que indique que viajar durante esta fecha sea más peligroso por tratarse de un martes 13. La seguridad de un viaje depende de factores concretos, como las condiciones del transporte, el estado de las vías, el clima y las medidas de prevención. Por eso, cancelar un viaje únicamente por miedo a la fecha no tiene una justificación científica. Mito 4: Pasar por debajo de una escalera atrae la mala suerte Realidad: Esta es otra superstición popular que suele relacionarse con el martes 13, aunque no es exclusiva de esta fecha. No existe evidencia de que pasar por debajo de una escalera atraiga desgracias. Sin embargo, evitar hacerlo puede ser una medida razonable de seguridad si existe riesgo de que caigan objetos o de que la estructura provoque un accidente. Mito 5: Cruzarse con un gato negro es una señal negativa Realidad: La asociación entre los gatos negros y la mala suerte depende de determinadas tradiciones culturales. No hay pruebas de que encontrarse con uno anuncie acontecimientos desfavorables. En otras culturas, estos animales incluso se relacionan con la buena fortuna y la prosperidad. Mito 6: No se debe iniciar un negocio ni mudarse durante el martes 13 Realidad: No existe evidencia de que comenzar un emprendimiento o cambiar de vivienda en esta fecha determine el éxito o el fracaso de esas decisiones. La planificación, los recursos disponibles y las circunstancias personales tienen mayor relevancia que las supersticiones asociadas al calendario.