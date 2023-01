Mira cómo luce y cuánto vale la corona que llevará la Miss Universo 2023

‘Force for good’ es el nombre de la nueva pieza que adornará la cabeza de la ganadora de Miss Universo 2023. Force for good traducido al español significa ‘Fuerza para el bien’, lo cual refleja los valores que busca transmitir el concurso de belleza.

La corona tiene un total de 993 gemas: 110.83 kilates de zafiro azul y 48.24 kilates de diamante blanco, y está valorada en 5.3 millones de dólares. La pieza fue revelada en un evento en la ciudad de Bangkok, Tailandia, por Fred Mouawad, representante de la compañía diseñadora de la corona, quien dijo que la nueva corona es resultado de un “extraordinario” nivel de técnica de confección y diseño.

Mouawad también explicó los valores detrás del diseño: “Esperamos que inspire no solo a las ganadoras, sino a todos ustedes, a ser una fuerza por el bien”. Mouawad ya había diseñado la corona anterior a ‘Force for good’, llamada ‘Power of Unity’ (poder de la unidad), usada desde el 2019 hasta el 2022. La última en usarla fue la Miss Universo 2021, Harnaaz Sandhu.

Más sobre la corona del Miss Universo 2023

En el portal oficial de Miss Universo se informó que la Mouawad Miss Universe 2022 por Good es un trabajo único a medida cuya extraordinaria artesanía, que presenta el meticuloso engaste de zafiros y diamantes y está repleta de simbolismo.

Se rinde homenaje a los valores de la organización Miss Universo y la plataforma que brinda a las mujeres para que usen sus voces como impulsoras de un cambio positivo.

Destacan como «una deslumbrante ilustración de los desafíos y las recompensas que se obtienen cuando las mujeres abogan por causas cercanas a su corazón y se esfuerzan por tener un impacto en el mundo».

En una inspección más cercana, la culminación de estos rizos en forma de onda en la base emula la cabeza de una serpiente, simbolizando los desafíos involucrados en el balanceo de los oponentes y aquellos con un interés personal en mantener el status quo.

«A medida que el ojo se mueve hacia arriba desde la base de la corona, la piedra mayor cambia del blanco brillante de los diamantes al azul cálido de los zafiros, aumentando su intensidad hacia el pináculo de la corona. En la parte superior, un zafiro azul en forma de pera muestra una profundidad de color emblemática de la bondad que se puede lograr a través de la acción persistente y de la esperanza de un futuro mejor», finaliza la descripción de la preciada tiara.