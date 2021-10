Ministro de Trabajo "se roba el show" en concierto de su madre

Santo Domingo, RD.- El ministro de Trabajo, Luis Miguel De Camps García-Mella, sorprendió a su madre, la polifacética Cecilia García, y a cientos de personas que en la sala Carlos Piantini, del Teatro Nacional, disfrutaban de un gran concierto de la polifacética artista.

Cecilia García, con más de 50 años de trayectoria artística, ofrecía su concierto “Cecilia en todos los tiempos”, cuando su hijo irrumpió con la canción “Hasta que me olvides”, del cantante mexicano Luis Miguel.

#CDNFindeSemana: El ministro de Trabajo, Luis Miguel De Camps García, sorprendió a su madre, la actriz y cantante Cecilia García, y a cientos de personas que en la sala Carlos Piantini, del Teatro Nacional, que disfrutaban de un gran concierto de la polifacética artista. pic.twitter.com/sdueh060by — CDN 37 (@CDN37) October 2, 2021

Impresiones en redes sociales de la actriz y el ministro

“Sorpresa ♥️. Gracias hijo mío por ser el artífice de este, mi primer concierto”, escribió García en su cuenta de Instagram al compartir varias fotografías del emotivo momento.

“Gracias por este regalo tan hermoso. Te amo”, agregó.

De su lado, el ministro también hizo uso de su cuenta de Instagram para compartir un mensaje a su madre:

¡Cómo decirte que no, madre!

Recuerdo cuando me pediste cantar una canción en tu concierto casi convencida de que te diría que no, pero al ver tu emoción y sonrisa esta noche, me subiría mil veces a un escenario (pero llévame despacio).

Definitivamente el arte es tu pasión y tus hijos lo llevamos en la sangre.

¡Para mí eres y por siempre serás la mejor de todos los tiempos! Gracias por compartir tu espacio conmigo, esta noche la recordaré por siempre.

¿Qué tal creen ustedes que lo hice?

Finaliza el mensaje.

Con este, su primer concierto, la actriz y cantante “celebra la vida, el amor y el tiempo de estar juntos”.

Autor: Rosa Reyes