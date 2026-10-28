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Melanie Jovanovic revela la clave para transformar cualquier look con accesorios

Los accesorios pueden marcar la diferencia entre un conjunto básico y un look con personalidad. Así lo plantea Melanie Jovanovic, asesora de imagen y creadora de contenido, quien considera que los detalles finales son esenciales para lograr un estilo propio. “Creo que más que una sola pieza, son mis accesorios y la manera en la […]

Oliver Mata
Melanie Jovanovic, asesora de imagen y creadora de contenido.
Melanie Jovanovic, asesora de imagen y creadora de contenido.
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Los accesorios pueden marcar la diferencia entre un conjunto básico y un look con personalidad. Así lo plantea Melanie Jovanovic, asesora de imagen y creadora de contenido, quien considera que los detalles finales son esenciales para lograr un estilo propio.

“Creo que más que una sola pieza, son mis accesorios y la manera en la que termino un look. Me encanta que incluso un outfit sencillo tenga algo que lo haga sentirse mío: unos buenos lentes, una cartera, zapatos o algún detalle que eleve todo”, explica.

Para Jovanovic, no se trata de utilizar prendas costosas ni de seguir cada tendencia, sino de incorporar elementos que aporten carácter y permitan expresar la identidad de quien los lleva.

La especialista también destaca la importancia de la comodidad al momento de vestir. Aunque se identifica con un estilo femenino, moderno y arreglado, considera fundamental sentirse cómoda en las actividades cotidianas.

“Mi estilo también representa bastante mi personalidad. Puedo ser muy femenina y arreglada, pero necesito sentirme cómoda y moderna”, señala.

Vestirse sin perder la identidad

Jovanovic defiende la idea de adaptar las tendencias a la personalidad de cada mujer, en lugar de reproducirlas sin considerar si realmente encajan con su estilo.

“No me gusta sentir que estoy disfrazada de una tendencia; necesito verme al espejo y reconocerme”, afirma.

Su propuesta consiste en aprovechar los accesorios para renovar combinaciones sencillas, expresar individualidad y construir una imagen coherente con la personalidad de cada persona.

Desde unos lentes de sol hasta una cartera o un par de zapatos, los pequeños detalles pueden transformar un conjunto sin necesidad de renovar todo el clóset. Para Jovanovic, la clave está en elegirlos con intención y conseguir que cada look se sienta auténtico.

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ETIQUETAS:LookCuidado personalMelanie Jovanovic
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