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Más de 5,000 jóvenes de distintas diócesis de República Dominicana participaron en la undécima edición de Jamar 2026, el encuentro vocacional organizado por la Pastoral Vocacional de la Arquidiócesis de Santo Domingo, que se celebró el domingo 8 de noviembre en el Colegio Loyola.

La actividad, denominada Juventud Arquidiocesana de la Mano con el Arzobispo (Jamar), marcó el cierre de la Semana Vocacional y reunió a cientos de jóvenes bajo el lema «Sin miedo a la santidad».

Durante la jornada, los participantes compartieron actividades de oración, música, testimonios y reflexiones sobre el llamado vocacional de la juventud.

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Arzobispo exhorta a jóvenes a descubrir su vocación

El arzobispo metropolitano de Santo Domingo, monseñor Carlos Tomás Morel Diplán, exhortó a los asistentes a asumir con responsabilidad el descubrimiento de su vocación.

«Dios nos ha regalado una vocación, y la responsabilidad de ustedes ahora es descubrir esa llamada. De ahí dependerá la alegría, la felicidad, la motivación de vivir de cada uno y de cada una», expresó.

El prelado también animó a los jóvenes a integrarse en sus parroquias y comunidades. Además, manifestó su deseo de que del encuentro surjan nuevas vocaciones.

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Por su parte, el director de la Pastoral Vocacional, reverendo padre Pedro Ivam Ventura Mieses, destacó que la santidad es una meta cercana y posible para los jóvenes.

Tomando como referencia a san Carlo Acutis, motivó a los participantes a vivir la fe desde su realidad cotidiana.

«Jóvenes, no seamos fotocopias. Queremos santos de jeans y tenis, santos que vayan al play, al cine, a la playa, que jueguen fútbol y baloncesto», manifestó.

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Jamar 2026 concluyó con celebración eucarística

El encuentro vocacional concluyó con una Santa Misa presidida por monseñor José Amable Durán Tineo, obispo auxiliar de Santo Domingo.

El encuentro vocacional concluyó con una Santa Misa presidida por monseñor José Amable Durán Tineo, obispo auxiliar de Santo Domingo.

Durante su homilía, el religioso recordó que el centro de la vida cristiana es el encuentro con Jesús.

«Lo más importante en nuestra vida de fe no es simplemente vivir un código ético, sino encontrarnos con Jesús», afirmó.

Asimismo, invitó a los jóvenes a no distraerse con «las ilusiones del mundo» y a asumir la vida con seriedad.

Delegaciones de varias diócesis participaron en el encuentro

El programa de Jamar 2026 incluyó adoración al Santísimo Sacramento, acompañada por el cantautor argentino Pablo Martínez, así como presentaciones de ministerios musicales católicos nacionales.

También participaron delegaciones de la Diócesis de La Vega, invitada especial, la Arquidiócesis de Santiago de los Caballeros y las diócesis de Nuestra Señora de la Altagracia, San Pedro de Macorís, Baní y Stella Maris.

La actividad contó con el apoyo de Multimedios Vida y La Voz de María. Además, fue transmitida en vivo por Televida.

La Pastoral Vocacional anunció que la duodécima edición de JAMAR se celebrará el domingo 14 de noviembre de 2027.