Los signos zodiacales más calientes: ¿cuáles viven más la pasión?

Escorpio, Aries, Leo, Tauro y Sagitario destacan en la astrología por su sensualidad, deseo y espíritu aventurero. Otros signos, en cambio, suelen relacionarse con una conexión más emocional y romántica.

La pasión no se expresa de la misma manera en todas las personas. Mientras algunas disfrutan de la espontaneidad, la seducción y las experiencias intensas, otras necesitan confianza, romanticismo y cercanía emocional para entregarse por completo.

Desde la astrología, ciertos signos del zodiaco se relacionan con una personalidad más atrevida y sensual. Entre ellos figuran Escorpio, Aries, Leo, Tauro y Sagitario, considerados tradicionalmente algunos de los más apasionados.

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Aunque estas características no tienen respaldo científico y no determinan la conducta sexual de nadie, forman parte de las interpretaciones astrológicas sobre el amor, la atracción y las relaciones.

Los cinco signos considerados más apasionados

Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

Escorpio suele encabezar las listas de los signos más intensos. Se le atribuye una personalidad magnética, misteriosa y apasionada. Para este signo, la intimidad está relacionada tanto con el deseo físico como con la confianza y la conexión profunda.

Aries (21 de marzo al 19 de abril)

Aries representa la espontaneidad y la iniciativa. Se caracteriza, dentro de la astrología, por su energía, atrevimiento y disposición para tomar la iniciativa en la conquista. Su pasión está vinculada con la emoción, la aventura y las experiencias nuevas.

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Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Leo es asociado con la confianza, el carisma y la seducción. Disfruta sentirse admirado y valorado, por lo que suele describirse como un signo expresivo, afectuoso y apasionado. También se le atribuye una personalidad generosa cuando se siente correspondido.

Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

Tauro representa la sensualidad y el placer de los sentidos. A diferencia de otros signos que buscan emociones inmediatas, disfruta de los momentos pausados, el contacto físico y los detalles. La astrología lo describe como constante, afectuoso y amante de la comodidad.

Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Sagitario se relaciona con la aventura, la libertad y la curiosidad. Su manera de vivir la pasión está asociada con la espontaneidad y el deseo de salir de la rutina. Disfruta compartir experiencias y descubrir nuevas formas de conectar con otra persona.