Lo que comen los dominicanos cuando llueve

Santo Domingo, RD.- Sin importar lo que haya planificado cocinar, en las cocinas dominicanas las dietas cambian con las condiciones del tiempo. La variada gastronomía criolla ofrece platos que se reservan, especialmente para los días de lluvia. Esto así porque las temperaturas casi siempre altas hacen que estos platos se reserven para los dias más templado o frío.

Inevitablemente, cuando se ve un pronóstico de lluvias o bajas temperaturas, es común encontrar comentarios en redes sociales relacionados con la comida.

Entre las comidas que preieren los dominicanos se encuentran las siguientes:

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Chocolate caliente acompañado de pan

El chocolate caliente dominicano acompañado de pan tostado o en cualquiera de las versiones es sin duda el número uno cuando llueve.

Se prepara con cacao en polvo o chocolate rallado, leche, azúcar. Se sirve caliente. Ofrece calidez y energía para los días lluviosos.

Sopa de pollo o “sopa boba”

En muchos hogares dominicanos, la sopa de pollo se convierte en una tradición cada vez que caen las primeras lluvias, convirtiéndose en una mezcla de sabor, tradición y cuidado personal.

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La sopa de pollo, apreciada no solo por su sabor, sino también por la creencia popular de que ayuda rejuvenecer, especialmente a las mujeres.