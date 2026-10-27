Lo que comen los dominicanos cuando llueve

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Santo Domingo, RD.- Sin importar lo que haya planificado cocinar, en las cocinas dominicanas las dietas cambian con las condiciones del tiempo. La variada gastronomía criolla ofrece platos que se reservan, especialmente para los días de lluvia. Esto así porque las temperaturas casi siempre altas hacen que estos platos se reserven para los dias más templado o frío.
Inevitablemente, cuando se ve un pronóstico de lluvias o bajas temperaturas, es común encontrar comentarios en redes sociales relacionados con la comida.
Entre las comidas que preieren los dominicanos se encuentran las siguientes:
Chocolate caliente acompañado de pan
El chocolate caliente dominicano acompañado de pan tostado o en cualquiera de las versiones es sin duda el número uno cuando llueve.
Se prepara con cacao en polvo o chocolate rallado, leche, azúcar. Se sirve caliente. Ofrece calidez y energía para los días lluviosos.
Sopa de pollo o “sopa boba”
En muchos hogares dominicanos, la sopa de pollo se convierte en una tradición cada vez que caen las primeras lluvias, convirtiéndose en una mezcla de sabor, tradición y cuidado personal.
La sopa de pollo, apreciada no solo por su sabor, sino también por la creencia popular de que ayuda rejuvenecer, especialmente a las mujeres.
Notas relacionadas
Otros eligen la sopa «boba» compuesta por fideos finos, verduras como zanahoria, cebolla y ajíes. En la cultura popular se le llama “sopa boba” porque no incluye carnes.
Asopao
El asopao es un guiso muy parecido a un arroz caldoso. Puede prepararse con pollo, mariscos o cerdo, y se cocina con arroz, vegetales, especias y hierbas como culantro. Su consistencia espesa y su sabor intenso lo convierten en la opción perfecta para días fríos y lluviosos.
Sancocho
El rey de los días lluviosos. Plato espeso, elaborado con varias carnes, tubérculos, granos y vegetales, se convierte en un aliado perfecto para los días frescos y húmedos.
La razón es simple: su combinación de ingredientes aporta calor, energía y nutrientes que ayudan a reconfortar el cuerpo frente al frío y la humedad. El salconcho, por su alto contenido en proteínas y carbohidratos, es ideal para recuperar fuerzas y mantener el organismo protegido en climas lluviosos.
El sancocho es uno de los platos más emblemáticos de la gastronomía dominicana. Lleno de sabor y tradición, y suele prepararse en reuniones familiares, especialmente en días lluviosos o festivos.
Cocido de paticas (cerdo o vaca)
El cocido tiene su plato a parte acompañado de arroz blanco o fritos de plátanos verde no falta de las cocinas de la abuelas más entregadas los días de lluvias.
Mondongo
El siempre bienvenido mondongo se suma a la lista de elecciones infaltables cuando el cielo se oscurece y comienza a llover.
Para los dominicanos, la lluvia es más que un fenómeno meteorológico: es una invitación a disfrutar de la buena mesa y de la rica tradición culinaria del país.
Una tradición culinaria cobra fuerza cuando cae la noche: el consumo de chocolate. Tanto en su versión de agua, como con leche o avena, este reconfortante producto se ha convertido en el pedido esencial de muchas familias dominicanas.
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