Tapones y falta de transporte: las travesías de los empleados bajo lluvias

Santo Domingo, RD. – Llegar puntual al trabajo se convierte en un desafío para muchos empleados cuando las lluvias afectan la movilidad en las principales vías del país. La escasez de transporte público, las largas esperas y la necesidad de evitar mojarse forman parte de las dificultades que enfrentan quienes deben salir de sus hogares para cumplir con su jornada laboral.

Encontrar transporte, la primera odisea

Uno de los principales inconvenientes es conseguir un vehículo disponible para trasladarse. Las precipitaciones suelen complicar el desplazamiento, mientras los pasajeros se concentran en las paradas a la espera de una guagua, un carro público o una motocicleta que los acerque a su destino.

Para quienes no tienen la opción de trabajar desde casa, esperar a que escampe no siempre es una alternativa. La responsabilidad laboral y el temor a llegar tarde los llevan a buscar cualquier medio de transporte disponible.

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Largas filas de esperas y taponamientos durante las lluvias Personas esperando una guagua para llegar a su casa Tapones, aguaceros y falta de transporte las dificultades de los empleados

Montarse hasta en la puerta de la guagua

Otra escena que se repite es la de pasajeros que viajan prácticamente en la puerta de las guaguas del transporte público, una práctica que también se observa a diario, incluso cuando no llueve.

Las demoras de este servicio, sumadas a la cantidad de personas que dependen de él, hacen que algunos vehículos salgan con más pasajeros de los que pueden transportar de manera segura. Incluso, muchos de esos autobuses suelen tener filtraciones haciendo honor al refrán: «campa afuera y llueve dentro» como si no fuera suficiente ir apechurrados y con algunos olores que suele producir la humedad en algunas personas.

Pasajera evitando mojarse dentro de una guagua pública / Video: Yafreisi Agüero

En buen dominicano, a veces parece que «no cabe un mandado más». Sin embargo, entre el cansancio, las dificultades para conseguir transporte y la urgencia de llegar al trabajo, algunos pasajeros terminan aceptando condiciones de viaje precarias. Hasta si es posible en el techo de la guagua se montan.

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Esta situación representa un riesgo para la seguridad de los usuarios, especialmente cuando se desplazan en vehículos sobrecargados o permanecen en los escalones de acceso.

El reto de llegar sin empaparse

A las dificultades del transporte se suma la preocupación por la lluvia. Para muchos trabajadores, el recorrido implica proteger sus pertenencias, cuidar sus documentos, evitar que la ropa y el calzado se mojen antes de iniciar la jornada y sobre todo cuidarse de los virus gripales que existen.

Entre paraguas, charcos y largas esperas, el objetivo es llegar al destino con el menor contratiempo posible.

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Aunque la lluvia puede alterar la rutina de cualquier ciudadano, para quienes dependen del transporte público representa un esfuerzo adicional: salir más temprano, esperar bajo la lluvia y, en ocasiones, asumir mayores gastos para completar el trayecto.

El reto de volver a casa

Pero si llegar al trabajo representa una odisea, regresar al hogar puede convertirse en un desafío aún mayor. Al finalizar la jornada, muchos empleados se encuentran con un panorama que, lejos de mejorar, parece empeorar: más dificultades para conseguir transporte, largas esperas y calles congestionadas por las lluvias.

Ante la falta de opciones, algunos recurren a plataformas de transporte como Uber e inDrive; sin embargo, el costo de estos servicios puede aumentar considerablemente la carga económica de quienes solo buscan llegar a casa después de un día de trabajo.

Así, lo que debería ser el final de una jornada agotadora se transforma en otra prueba de paciencia, tiempo y dinero.

Cumplir con el trabajo, pese a las dificultades

A estas situaciones se suma la presión de cumplir con el horario laboral, incluso cuando las condiciones del clima y el transporte dificultan el desplazamiento.

Para algunos trabajadores, la sensación es que, más allá de los obstáculos que deban enfrentar para llegar, lo importante es que las labores se realicen. La lluvia, las demoras y las dificultades para conseguir transporte no siempre se traducen en comprensión ante los retrasos.

Esta realidad plantea una interrogante: ¿hasta qué punto se toman en cuenta las dificultades que enfrentan los empleados para trasladarse durante los días de lluvia?

Mientras las precipitaciones alteran la movilidad, muchos trabajadores continúan haciendo lo posible por cumplir con sus responsabilidades, aun cuando llegar y regresar a casa implique más tiempo, gastos adicionales y un mayor desgaste físico.

Al final, la meta es la misma: llegar al trabajo, cumplir con las responsabilidades y regresar a casa. Todo ello, procurando que el aguacero no convierta el traslado cotidiano en una carrera de obstáculos.