Una psicóloga egresada de Harvard y especialista en parejas dio a conocer una lista de ocho frases tóxicas que podrían terminar con una relación. En su opinión, la experta, con años de experiencia en vínculos humanos, destacó que, aunque haya amor, cuando dos personas empiezan a hablarse con desprecio, la relación está destinada al fracaso.

Cortney Warren es una psicóloga clínica certificada, con un doctorado en Psicología de la Universidad de Texas. En su perfil profesional se describe como experta en patología alimentaria, autoengaño y diversidad cultural en psicología, además de en relaciones. En su más reciente libro, precisamente, aborda la adicción al amor y las rupturas.

En una columna para el medio CNBC Make it, la especialista señaló que los comentarios despectivos son un ataque a las personas. “Cuando nos comunicamos de esta manera, no mostramos respeto. Puede ser mediante el sarcasmo, la ridiculización o el uso del lenguaje corporal despectivo, como poner los ojos en blanco”.

La comunicación es clave para cualquier vínculo humano, remarcó una psicólogas que detalló las frases a evitar para cuidar una relaciónPixabay

¿Cuáles son las ocho frases a evitar?

Según la terapeuta, algunas fde las frases más nocivas para una relación son:

1. ”No me mereces”

Quien dice estas tres palabras comunica a su pareja que se siente superior, lo cual podría dañar la autoestima del compañero. Warren invita a las parejas a expresar sus sentimientos con calma. Un comentario apropiado para reflejar la situación podría ser: “En este momento, me cuesta vernos como una pareja” o “Te siento menos valioso que yo, y tengo que trabajar en ello”.

2. “Deja de preguntar si estoy bien. Todo va bien” (cuando no lo está)

La especialista calificó esa frase como un lenguaje pasivo-agresivo, que provoca que la pareja no hable de los problemas de forma directa. En su lugar, sugirió: “Estoy muy disgustado, pero aún no estoy preparado para hablar de esto”. Luego de lo cual, creado un espacio de reflexión, se deberá afrontar con sinceridad el problema en cuestión.

3. “Eres patético”

Este tipo de insultos atribuyen directamente una cualidad negativa a las personas y no colaboran en mejorar el vínculo. En lugar de esto, se puede decir: “No me gusta como has manejado tal situación”, por ejemplo.

4. “Te odio/te detesto”

Expresar un sentimiento en un momento de enojo no es representativo respecto de cómo se siente una persona en términos generales. Al contrario, es sumamente perjudicial, según la psicóloga. Para afrontar una situación de ira, la especialista sugirió tomarse un minuto y recuperar la calma. “Me cuesta estar cerca en estos momentos”, es una buena manera de calmar las aguas hasta que surja la posibilidad de expresar el problema con calma.

Disciplinar a los hijos suele ser un tema de discusión recurrente para las parejasPixabay

5. “Eres un mal padre”

Las parejas conocen las inseguridades del otro, por lo cual es común que se utilicen para herir, en momentos de peleas. Sin embargo, tomar la debilidad de alguien y usarla para crear una supuesta superioridad moral no colabora con mejorar el vínculo, remarcó la psicóloga.

Cuando hay hijos involucrados, aparecen frases como “lo malcrías demasiado y es porque tu madre también te malcriaba”, comentó Warren, según su experiencia de consultorio. No obstante es mejor decir: “Creo que esta situación evoca temas de tu pasado, ¿cómo podemos resolverlo juntos?”.

6. “Te estás volviendo loco”

Se denomina “gaslighting” al lenguaje que manipula o tergiversa la realidad. Este tipo de comunicación hará que la pareja dude de sí misma. Es importante evitar comentarios como: “El problema está sólo en tu cabeza”, y mejor optar por: “Pienso que tu respuesta a esta situación la está empeorando”.

Las parejas que comienzan a hablarse con desprecio están destinadas a fallar, señaló una especialista en vínculosPixabay

7. “Necesitas mucha atención”

Cuando se demuestra que la pareja molesta o asfixia, se sugiere que las necesidades del otro no importan. En estos casos, la terapeuta recomendó optar por: “Sé que quieres llamar mi atención, pero me siento sofocado y necesito espacio”.

8. “Te voy a dejar”

Amenazar con la ruptura de la relación ocasiona inestabilidad e inseguridad. Luego de emitir comentarios como “me voy” o “te voy a dejar”, el otro tendrá dificultades para volver a confiar.

Consejos para comunicarse sanamente con la pareja

La comunicación saludable requiere de práctica y esfuerzo. La psicóloga compartió tres tips para crear relaciones sanas, desde las palabras y la gestualidad.

La lista empieza con hablar desde el “yo”. No centrarse en señalar los defectos del otro, sino hablar de la experiencia, sentimientos, percepciones y observaciones propias.

El segundo consejo es siempre agradecer las cosas que se aprecian de la pareja. Tan seguido como sea posible.

Por último, remarcó la importancia de pedir disculpas por las acciones que afectan la relación. Errar es humano. Lo bueno es reconocerlo.