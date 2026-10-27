«¡Apaga ese televisor!»: las creencias de las abuelas dominicanas cuando llovía

Cuando comenzaba a llover fuerte en República Dominicana, las abuelas y los abuelos tenían una lista de advertencias para proteger a sus hijos y nietos. Algunas recomendaciones respondían a creencias populares, mientras que otras buscaban evitar accidentes durante las tormentas.

Con el paso de los años, muchas de esas costumbres han perdido presencia. Sin embargo, todavía permanecen en la memoria de quienes crecieron escuchando frases como «¡Apaga ese televisor, que está tronando!» o «¡No te bañes en esa lluvia, que te vas a enfermar!».

Estas son algunas de las tradiciones que formaron parte de los días lluviosos en los hogares dominicanos.

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1. Apagar el televisor cuando comenzaban los truenos

Una de las advertencias más frecuentes de los mayores era apagar el televisor cuando se acercaba una tormenta eléctrica.

Apagar el televisor cuando comenzaban los truenos

Las abuelas aseguraban que mantenerlo encendido podía atraer los rayos o provocar daños en el aparato. Por eso, cuando comenzaban los truenos, muchos niños tenían que interrumpir sus programas favoritos.

2. Prohibir los baños bajo la lluvia

Para muchos niños, bañarse bajo la lluvia era una de las mayores diversiones. Sin embargo, las abuelas no siempre estaban de acuerdo.

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«¡Te vas a resfriar!» era una de las frases más comunes cuando alguien corría hacia el patio para disfrutar del aguacero.

baños bajo la lluvia

Algunos mayores creían que la lluvia traía enfermedades que podían entrar al cuerpo al mojarse.

3. Tapar los espejos con sábanas o toallas

Otra costumbre que todavía recuerdan muchas familias consistía en cubrir los espejos cuando había fuertes tormentas.

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En algunos hogares se pensaba que los espejos podían atraer los rayos o provocar algún fenómeno relacionado con los truenos. Por eso, las familias colocaban una sábana o una toalla sobre ellos hasta que mejorara el tiempo.

Otra costumbre que todavía recuerdan muchas familias consistía en cubrir los espejos cuando había fuertes tormentas.

4. Evitar comer jaiba durante las lluvias

En algunas comunidades dominicanas también existía la advertencia de no consumir jaiba y leche cuando llovía mucho.

La creencia popular sostenía que te podía intoxicar ya que estos animales salían de sus cuevas durante los aguaceros y que comerlos en esas condiciones podía provocar intoxicaciones.

comer jaiba durante las lluvias

5. Recoger agua de lluvia en tanques y cubetas

Cuando comenzaba a llover, muchas familias colocaban tanques, cubetas y otros recipientes debajo de las canaletas o de las caídas del techo.

El agua recolectada se utilizaba para lavar, limpiar patios y realizar otras tareas domésticas. En algunos hogares, esta práctica era una forma de aprovechar cada aguacero.

Recoger agua de lluvia en tanques y cubetas

6. Desconectar los electrodomésticos «por si acaso»

Cuando los truenos anunciaban una tormenta, muchas familias desconectaban el televisor, la plancha y otros equipos eléctricos.

La recomendación buscaba evitar que una descarga eléctrica dañara los aparatos durante las tormentas.

Aunque esta costumbre ha cambiado en algunos hogares, proteger los equipos frente a las sobretensiones continúa siendo una medida útil. Durante una tormenta eléctrica, lo más seguro es evitar tocar cables, enchufes y aparatos conectados.