K&G Importadora celebra 40 años de trayectoria

K&G Importadora celebró sus 40 años de trayectoria en el mercado dominicano con la realización de Xperience by K&G, un encuentro que reunió a clientes, suplidores internacionales, aliados comerciales, colaboradores y comunidades automotrices en el Autódromo Las Américas.

Bajo el lema “40 años honrando cada kilómetro”, la actividad combinó exhibiciones de marcas, espacios de interacción, entretenimiento y experiencias vinculadas al mundo de los vehículos, con el propósito de compartir la evolución de la empresa desde su fundación en 1986.

La jornada incluyó un programa dirigido a clientes corporativos y socios estratégicos, seguido de actividades para clientes de sus centros de servicios, clubes aliados, invitados y público en general.

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“Cumplir 40 años representa, sobre todo, un motivo para agradecer. Este recorrido ha sido posible gracias a la confianza de nuestros clientes, el compromiso de nuestros colaboradores y el respaldo de marcas y aliados con los que hemos crecido”, expresó Yoshiaki Kasahara, fundador de K&G.

Cuatro décadas de crecimiento en el mercado automotriz

Durante sus cuatro décadas de operaciones, K&G Importadora ha ampliado su oferta de productos y servicios para responder a las necesidades del mercado automotriz dominicano. Su catálogo incluye neumáticos, lubricantes, baterías, filtros y servicios de mantenimiento.

Actualmente, la empresa cuenta con más de 200 colaboradores, tres almacenes logísticos y cuatro centros de servicios, con presencia en Santo Domingo, Punta Cana y Santiago. Además, representa más de 20 marcas bajo acuerdos de exclusividad en República Dominicana.

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Esta estructura le permite atender a subdistribuidores, consumidores y clientes corporativos mediante una oferta integral de productos y servicios.