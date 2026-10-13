Kasia Home presenta su colección Otoño-Navidad 2026

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Santo Domingo — Hay tradiciones que se heredan, otras que se adoptan como propias y muchas que simplemente nacen alrededor de una mesa. Con esta premisa, Kasia Home presenta su nueva colección Otoño-Navidad 2026, bajo el concepto “Lo que nos reúne”, una propuesta que celebra los rituales de recibir, la sobremesa y aquellos momentos entrañables que conectan a la familia y a los amigos de generación en generación.
Fiel a su identidad como galería de piezas artesanales, la colección reúne objetos cuidadosamente seleccionados por su nobleza, su oficio y su materialidad. Fibras naturales, cerámicas esculpidas, cristalería sutil y maderas cálidas se reencuentran en esta temporada para habitar la casa y la mesa, transformándose en cómplices silenciosos de los recuerdos que están por construirse.
Más allá de la estética, la colección plantea una mirada profunda: una invitación a celebrar no solo los espacios que preparamos con esmero, sino, a las personas para quienes los preparamos. Los artículos de Kasia dejan de ser meros elementos de contemplación para integrarse de forma activa en la vida cotidiana y festiva, siendo testigos de risas, abrazos y el cruce de historias entre distintas generaciones.
Notas relacionadas
Para dar la bienvenida oficial a esta temporada, Kasia celebró un evento, teniendo a Beatriz Abud como anfitriona de la noche. La velada congregó a allegados y a personalidades vinculadas al arte y el interiorismo. Estos pudieron experimentar de primera mano la calidez y el sentido de comunidad que definen a la marca en esta época navideña.
Con “Lo que nos reúne”, Kasia reafirma su compromiso con el diseño consciente y la artesanía con alma. Demuestra que cada pieza tiene el poder de convertir una simple reunión familiar en una tradición inolvidable.
Sobre Kasia Home
Es una galería de piezas artesanales fundada por María Laura Howley. Cada pieza se fusiona con el diseño del espacio, logrando en él un equilibrio perfecto entre estética, funcionalidad y armonía visual.
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