Kasia Home presenta su colección Otoño-Navidad 2026

Santo Domingo — Hay tradiciones que se heredan, otras que se adoptan como propias y muchas que simplemente nacen alrededor de una mesa. Con esta premisa, Kasia Home presenta su nueva colección Otoño-Navidad 2026, bajo el concepto “Lo que nos reúne”, una propuesta que celebra los rituales de recibir, la sobremesa y aquellos momentos entrañables que conectan a la familia y a los amigos de generación en generación.

Fiel a su identidad como galería de piezas artesanales, la colección reúne objetos cuidadosamente seleccionados por su nobleza, su oficio y su materialidad. Fibras naturales, cerámicas esculpidas, cristalería sutil y maderas cálidas se reencuentran en esta temporada para habitar la casa y la mesa, transformándose en cómplices silenciosos de los recuerdos que están por construirse.

Más allá de la estética, la colección plantea una mirada profunda: una invitación a celebrar no solo los espacios que preparamos con esmero, sino, a las personas para quienes los preparamos. Los artículos de Kasia dejan de ser meros elementos de contemplación para integrarse de forma activa en la vida cotidiana y festiva, siendo testigos de risas, abrazos y el cruce de historias entre distintas generaciones.