Jurista advierte sobre desafíos de la IA para proteger consumidores

Colombia. – La utilización de inteligencia artificial (IA) para generar imágenes y videos que presentan resultados ficticios como si fueran reales plantea nuevos desafíos para la protección de los consumidores, ante la creciente dificultad para distinguir entre demostraciones auténticas de productos y contenidos creados digitalmente.

Esta problemática se abordó durante el curso internacional «Consumo y justicia: estrategias para la tutela efectiva de los derechos de los usuarios», celebrado del 19 al 23 de octubre de 2026 en Cartagena de Indias, Colombia, donde el jurista dominicano Luis Joel Martínez Ogando resultó seleccionado como uno de los cuatro relatores académicos, correspondiéndole desarrollar el componente penal.

La actividad, organizada en el marco de la cooperación española por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y el Consejo General del Poder Judicial de España, reunió a jueces y funcionarios de los sistemas de justicia de distintos países de América Latina, quienes intercambiaron experiencias sobre la protección de los consumidores desde las perspectivas civil, penal y administrativa.

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Durante su relatoría, titulada «La protección penal de los consumidores en el ordenamiento jurídico español: análisis normativo, jurisprudencial y desafíos contemporáneos», Martínez Ogando examinó los criterios que permiten distinguir entre una exageración publicitaria, una infracción administrativa y una conducta susceptible de generar responsabilidad penal.

Entre los aspectos analizados figuró el uso de herramientas de inteligencia artificial capaces de modificar imágenes, simular resultados y atribuir características inexistentes a productos o servicios, generando nuevas interrogantes sobre los límites de la publicidad comercial y la responsabilidad de quienes participan en su elaboración y difusión.

Desafíos en RD

Desde una perspectiva comparada, el jurista destacó que, aunque República Dominicana reconoce los derechos de los consumidores en el artículo 53 de la Constitución y en la Ley núm. 358-05, la transformación de los mercados digitales exige fortalecer los mecanismos institucionales de prevención, supervisión y respuesta frente a las prácticas comerciales engañosas.

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Asimismo, resaltó la importancia de la cooperación regional, la educación del consumidor y el intercambio de experiencias jurídicas para afrontar los desafíos que plantean las nuevas tecnologías en América Latina y el Caribe.

El encuentro, que contó con la participación de magistrados del Tribunal Supremo de España y de las audiencias provinciales, concluyó con la presentación de experiencias nacionales y una mesa redonda sobre los retos actuales de la protección efectiva de los consumidores en Iberoamérica.