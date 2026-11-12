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La firma de abogados Jiménez Peña participó en la organización de la Conferencia Anual 2026 de la Global Labour Alliance (GLA), celebrada en Santo Domingo, donde especialistas y representantes empresariales analizaron los principales desafíos que enfrenta el derecho laboral en América Latina.

El encuentro abordó temas como los cambios regulatorios, la movilidad internacional, las nuevas modalidades de contratación y el impacto de la innovación y la tecnología en las relaciones laborales.

La participación de Jiménez Peña estuvo encabezada por su socia Rosa (Lisa) Díaz, quien ofreció las palabras de bienvenida y moderó el panel «Movilidad internacional y modalidades de contratación».

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En ese espacio participaron Luis Miguel Medina, de América Móvil (Perú); Delma González, de Eaton Corporation (República Dominicana); Rafael López, de Xiaomi (México), y Federico Basile, de Tavarone Rovelli Salim Miani (Argentina), quienes compartieron perspectivas jurídicas y empresariales sobre la evolución de las relaciones laborales en la región.

Alianza reúne firmas de 13 países

La agenda también incluyó los paneles «Transformación regulatoria laboral en la región» e «Innovación, tecnología y nuevas dinámicas del talento», con representantes de firmas legales y empresas internacionales.

La Global Labour Alliance está integrada por firmas de 13 países de América Latina y Centroamérica, entre ellos República Dominicana, Colombia, México, Chile, Argentina, Panamá, Perú y Brasil. Su objetivo es promover la colaboración entre especialistas y facilitar asesoría jurídica a empresas con operaciones en distintas jurisdicciones.

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Rosa (Lisa) Díaz destacó la importancia de estos espacios para compartir experiencias, anticipar tendencias y fortalecer la asesoría estratégica a clientes con presencia internacional.

Jiménez Peña forma parte del grupo de firmas fundadoras que presentó oficialmente la alianza en Bogotá, Colombia, en octubre de 2025.