Jergens impulsa detección temprana del cáncer de mama con «Más allá de la Piel»

Santo Domingo, RD.-En el marco del Mes de Sensibilización sobre el Cáncer de Mama, Jergens, reconocida marca de cuidado de la piel presenta su campaña global «Va más allá de la piel», una iniciativa que invita a reflexionar sobre la importancia de cuidar nuestra salud, fomentar la prevención y crear conciencia sobre el valor de la detección temprana.

Con esta campaña, Jergens busca llevar su mensaje de cuidado personal un paso más allá, recordando que el bienestar no se limita al cuidado de la piel, sino que también implica prestar atención a nuestra salud y adoptar hábitos que contribuyan a una mejor calidad de vida.

Desarrolló diversas actividades de integración

Como parte de las acciones de sensibilización, la marca, junto a su distribuidor exclusivo en el país, la empresa Inversiones y Negocios, S. A. (INESA), desarrolló diversas actividades de integración y concientización, incluyendo un encuentro con sus colaboradores, con el propósito de compartir información y motivarlos a convertirse en multiplicadores de este importante mensaje entre sus familias y comunidades.

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Asimismo, Jergens respaldará a la Fundación ONCOSERV y al Patronato de la Liga contra el Cáncer mediante un donativo. Esta contribución busca apoyar la valiosa labor que ambas instituciones realizan en favor de las personas que enfrentan esta enfermedad.

En ese sentido, Pedro Alorda, presidente de INESA, destacó la importancia de asumir esta causa como un compromiso que nos involucra a todos.

Crear conciencia y acompañar

«Apoyar esta causa va mucho más allá de una campaña: es crear conciencia y acompañar a quienes enfrentan esta enfermedad. Aunque afecta principalmente a las mujeres, el cáncer de mama también puede presentarse en los hombres. Por eso, la detección temprana es un mensaje para todos», expreso el Sr. Alorda.

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A través de «Va más allá de la piel», Jergens invita a la sociedad dominicana a mantener viva la conversación sobre el cáncer de mama, recordando que la atención a nuestra salud no debe limitarse al mes de octubre, sino convertirse en una prioridad durante todo el año.

Porque el verdadero cuidado comienza con nosotros mismos y va mucho más allá de la piel.