Isabel Allende gana el Premio Planeta con una novela sobre «Alba»

La escritora chilena Isabel Allende ganó este jueves el Premio Planeta en su edición número 75. Recibirá un millón de euros por su novela La hora antes del alba, que continúa la historia de La casa de los espíritus.

La ceremonia se celebró en Barcelona, España, ante unos 1,300 invitados. Al acto asistieron los reyes de España y otras figuras del mundo cultural.

Allende presentó su obra bajo el título Los que faltan y el seudónimo Luz Ventura. La historia retoma el universo de su famosa novela y tiene como protagonista a Alba, nieta de Clara.

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La autora, de 84 años, aprovechó la ocasión para hablar sobre el avance del autoritarismo y el papel de la literatura ante los conflictos políticos. También recordó el golpe de Estado de 1973 en Chile y expresó su preocupación por la situación política actual, incluido el rumbo de Estados Unidos bajo Donald Trump.

La trama de La hora antes del alba aborda episodios de violencia, tortura y violación. A través de la historia de Alba, la escritora vuelve sobre las heridas que dejan los conflictos y los regímenes autoritarios en la vida de las personas.