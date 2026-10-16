Isabel Allende gana el Premio Planeta con una novela sobre «Alba»

Resumen
Puntos clave
Preguntas frecuentes
Contenido generado con inteligencia artificial a partir de esta noticia. Puede contener errores.
La escritora chilena Isabel Allende ganó este jueves el Premio Planeta en su edición número 75. Recibirá un millón de euros por su novela La hora antes del alba, que continúa la historia de La casa de los espíritus.
La ceremonia se celebró en Barcelona, España, ante unos 1,300 invitados. Al acto asistieron los reyes de España y otras figuras del mundo cultural.
Allende presentó su obra bajo el título Los que faltan y el seudónimo Luz Ventura. La historia retoma el universo de su famosa novela y tiene como protagonista a Alba, nieta de Clara.
La autora, de 84 años, aprovechó la ocasión para hablar sobre el avance del autoritarismo y el papel de la literatura ante los conflictos políticos. También recordó el golpe de Estado de 1973 en Chile y expresó su preocupación por la situación política actual, incluido el rumbo de Estados Unidos bajo Donald Trump.
La trama de La hora antes del alba aborda episodios de violencia, tortura y violación. A través de la historia de Alba, la escritora vuelve sobre las heridas que dejan los conflictos y los regímenes autoritarios en la vida de las personas.
Notas relacionadas
Sergio Hernández queda como finalista
El escritor español Sergio Hernández quedó como finalista del Premio Planeta con la novela La añoranza. Por esta obra recibirá 200,000 euros.
La historia se desarrolla en Barcelona en 1959 y sigue a un traductor francés relacionado con las brigadas sociales del franquismo. La trama también presenta un supuesto plan para asesinar al poeta Antonio Machado.
Hernández nació en Valencia en 1994 y publicó su primera novela, La letra herida, en 2024. Entre los escritores que han servido de referencia para su formación figuran Almudena Grandes, Javier Cercas, Carmen Laforet y Carlos Ruiz Zafón.
Más de 1,400 obras participaron en el premio
La edición número 75 del Premio Planeta recibió 1,424 novelas. El jurado evaluó los trabajos presentados y seleccionó las obras ganadoras de esta convocatoria.
Con este reconocimiento, Isabel Allende suma un nuevo premio a su trayectoria literaria. La autora vuelve a uno de los universos más conocidos de su carrera para contar una historia marcada por la memoria, la violencia y las consecuencias del poder.
EFE
Te puede interesar
- Byron Donalds gana en Florida y será el primer gobernador negro del estado
- Los signos zodiacales más calientes: ¿cuáles viven más la pasión?
- Resultados Leidsa: Números ganadores 05 de noviembre 2026
- Diferencias entre orgasmos de hombres y mujeres
- Acoso escolar y ciberbullying, una amenaza que no da tregua a los estudiantes