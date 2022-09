Instagram trabaja para censurar desnudos en los mensajes directos

Una nueva función se encuentra en desarrollo dentro de la aplicación de Instagram, que permitirá que los usuarios estén protegidos ante potenciales mensajes directos que contengan imágenes de desnudos y que necesitará del consentimiento de la persona para poder verlas.

El experto en ingeniería inversa y desarrollo de aplicaciones, Alessandro Paluzzi, publicó en su cuenta de Twitter el detalle de lo que sería esta nueva función dentro de la red social a la que, por el momento, no se ha tenido acceso por parte de usuarios regulares de la plataforma.

“Instagram está trabajando en protección contra desnudos”, indicó el experto, quien además adjuntó una captura de pantalla en la que podrían ver las nuevas funciones de esta características.

Según lo que se puede observar en la imagen, estas serán algunas de las características que tendrá la protección establecida por Instagram para los usuarios:

#Instagram is working on nudity protection for chats 👀



ℹ️ Technology on your device covers photos that may contain nudity in chats. Instagram CAN'T access photos. pic.twitter.com/iA4wO89DFd