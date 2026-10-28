IMCA y John Deere celebran 80 años de alianza

Con la celebración de una gala conmemorativa, IMCA, empresa líder en la distribución de soluciones para el sector agrícola, y su aliado estratégico John Deere conmemoraron su 80 aniversario de alianza en el mercado dominicano en un evento realizado en el Restaurante Lila de Santo Domingo. Reuniendo a destacados líderes y actores de la agroindustria, ambas empresas reafirmaron su compromiso de crecer juntos para seguir impulsando la modernización y productividad del campo dominicano.

Durante el encuentro, los directivos resaltaron cómo se ha desarrollado esta relación comercial a lo largo de ocho décadas de operaciones en el país, con el trabajo diario de los productores locales. La colaboración ha abarcado el suministro de equipos, soluciones de tecnología y posventa para las distintas etapas de mecanización que ha experimentado el sector agroindustrial dominicano hasta la actualidad.

Liderazgo y visión de futuro

Pedro Esteva, presidente y CEO de IMCA, destacó la importancia de la tecnología en el desarrollo de una agricultura más eficiente. También reafirmó el compromiso de IMCA y John Deere de acompañar a los productores dominicanos en la modernización de sus operaciones para fortalecer su productividad y competitividad. Asimismo, resaltó tanto el aporte de IMCA como el de clientes y aliados del sector cañero al desarrollo profesional y socioeconómico del país, mediante programas educativos dirigidos a la formación de técnicos.

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Por su parte, Luciana Mundani, directora de Ventas Hispano de John Deere, ofreció unas palabras en representación de la marca en las que resaltó que casi la mitad de los 189 años de historia mundial de John Deere se han construido con IMCA como aliado estratégico en República Dominicana, un aliado que comparte su ADN de calidad, liderazgo y confianza. Asimismo, reiteró el compromiso de ambas empresas de impulsar la productividad agrícola dominicana mediante la tecnología, con especial enfoque en sectores clave como el arroz y la caña de azúcar. Finalmente, agradeció la lealtad de los productores dominicanos y felicitó a IMCA por sus ocho décadas de representación en el territorio nacional.