Iluminada Muñoz presenta RD Rosa 2026 para promover la detección del cáncer

Santo Domingo. La periodista y activista social Iluminada Muñoz presentó la campaña RD Rosa 2026, una iniciativa que busca crear conciencia sobre la importancia de los chequeos médicos y la detección temprana de distintos tipos de cáncer.

El proyecto surge en memoria de su hermana, Yokaira Muñoz, quien falleció de cáncer de colon en 2024, luego de recibir un diagnóstico tardío. A partir de esta experiencia familiar, la comunicadora busca motivar a hombres y mujeres a realizarse evaluaciones médicas periódicas para detectar la enfermedad a tiempo.

Muñoz explicó que la campaña procura convertir el dolor de su pérdida en una acción de prevención y apoyo. Esto, con el propósito de evitar que otras familias atraviesen situaciones similares por falta de información, chequeos médicos o detección oportuna.

Publicidad

La periodista también expresó la dificultad emocional que representa hablar sobre la muerte de su hermana y recordó la lucha que enfrentaron durante la enfermedad. En ese sentido, insistió en la importancia de promover una cultura de prevención y acudir a los servicios de salud de manera rutinaria.