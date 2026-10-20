Iluminada Muñoz presenta RD Rosa 2026 para promover la detección del cáncer

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Santo Domingo. La periodista y activista social Iluminada Muñoz presentó la campaña RD Rosa 2026, una iniciativa que busca crear conciencia sobre la importancia de los chequeos médicos y la detección temprana de distintos tipos de cáncer.
El proyecto surge en memoria de su hermana, Yokaira Muñoz, quien falleció de cáncer de colon en 2024, luego de recibir un diagnóstico tardío. A partir de esta experiencia familiar, la comunicadora busca motivar a hombres y mujeres a realizarse evaluaciones médicas periódicas para detectar la enfermedad a tiempo.
Muñoz explicó que la campaña procura convertir el dolor de su pérdida en una acción de prevención y apoyo. Esto, con el propósito de evitar que otras familias atraviesen situaciones similares por falta de información, chequeos médicos o detección oportuna.
La periodista también expresó la dificultad emocional que representa hablar sobre la muerte de su hermana y recordó la lucha que enfrentaron durante la enfermedad. En ese sentido, insistió en la importancia de promover una cultura de prevención y acudir a los servicios de salud de manera rutinaria.
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Donación y jornadas de detección
Como parte de la actividad, Muñoz entregó 500 mil pesos a dos fundaciones que trabajan en apoyo a personas afectadas por el cáncer. De ese monto, RD$250,000 fueron destinados a Jompéame, presidida por Katherine Motyka, y otros RD$250,000 a la fundación Mujeres Solidarias.
Asimismo, anunció que los días 20 y 21 de octubre se realizarán jornadas de detección de cáncer en coordinación con el Servicio Nacional de Salud (SNS).
Estas actividades forman parte de las acciones previstas para ampliar el acceso de la población a las evaluaciones médicas.
La organizadora indicó que RD Rosa se realizará cada año y que contará con alianzas estratégicas con instituciones como la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y el Servicio Nacional de Salud (SNS).
La iniciativa busca fortalecer las actividades de prevención y concienciación sobre el cáncer.
Participantes en la actividad
La presentación se celebró en el salón Kennedy del hotel InterContinental, en Santo Domingo. Reunió a periodistas, comunicadores, representantes políticos, empresarios y profesionales de la salud.
Entre los asistentes figuraron Jatnna Tavárez, Miralba Ruiz, Luz García, el alcalde de Santo Domingo Este, Dio Astacio; el presidente del Consejo de Desarrollo Económico (CODES), Samuel Sena; el médico José Joaquín Puello; Roberto Fulcar; el director del Servicio Nacional de Salud, Julio Landrón; el artista Héctor Acosta, conocido como El Torito; Cristina Lizardo y la exministra de Salud Altagracia Guzmán Marcelino.
La iniciativa se presentó en el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, que se conmemora cada 19 de octubre, y contará con difusión a través de medios de radio, televisión, periódicos impresos y digitales, así como revistas.
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