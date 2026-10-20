Ideas para decorar tu casa en Navidad sin gastar mucho dinero

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La Navidad se acerca y muchas familias dominicanas comienzan a sacar el arbolito, las luces y los adornos que han guardado durante todo el año. Sin embargo, decorar la casa no tiene que convertirse en un gasto excesivo ni en una preocupación para el bolsillo. Con un poco de creatividad, puedes transformar la sala, el comedor y hasta la entrada de tu casa sin tener que comprarlo todo nuevo. Lo importante es sacarle provecho a lo que tienes, elegir bien los colores y buscar ideas que te permitan ahorrar unos cuartos. Si quieres que tu hogar se vea bonito y acogedor esta Navidad, toma en cuenta estas recomendaciones. Publicidad

1. Reutiliza los adornos que tienes guardados

Antes de salir a comprar esferas, cintas y otros adornos, busca las cajas navideñas que tienes guardadas en el clóset, el depósito o debajo de la cama. Es muy probable que encuentres decoraciones que todavía están en buenas condiciones y que puedes aprovechar.

Si las esferas son de años anteriores, no tienes que descartarlas. Puedes mezclarlas con algunos adornos nuevos para que el arbolito luzca diferente. Por ejemplo, si tienes esferas rojas, verdes y doradas, agrega unos lazos grandes para darle un toque más moderno.

También puedes aprovechar las decoraciones que ya no quieras colocar en el árbol. Pon varias esferas dentro de un recipiente de cristal, añade una cinta bonita y colócalo sobre la mesa de centro o el comedor.

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Otra idea es reutilizar las guirnaldas, las estrellas y las figuras de Santa Claus para decorar repisas, muebles y rincones de la sala.

El truco está en no comprar por comprar. Primero revisa lo que tienes en casa y después decide qué te hace falta. Así puedes evitar gastos innecesarios y reservar ese dinero para otras cosas importantes de la temporada.

2. Cambia los colores del arbolito sin comprar uno nuevo

Si quieres que tu arbolito se vea diferente este año, no tienes que cambiarlo completo. Una nueva combinación de colores puede hacer que parezca otra decoración.

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El rojo y el verde son clásicos que nunca pasan de moda. Sin embargo, también puedes probar con dorado y champán, blanco y plateado, rosa y dorado o borgoña con detalles dorados.

Si tienes muchas esferas de un mismo color, úsalas como base y completa la decoración con cintas o lazos que combinen. No hace falta comprar decenas de adornos para conseguir un resultado bonito.

Otra opción es colocar las esferas más grandes en las partes más visibles del árbol y distribuir las pequeñas entre las ramas. Esto ayuda a que la decoración tenga más volumen y se vea organizada.

Si el presupuesto está apretado, compra solamente algunos elementos que hagan la diferencia, como una cinta ancha o un lazo para la punta del árbol.

Si quieres que tu arbolito se vea diferente este año, no tienes que cambiarlo completo

3. Decora la sala sin llenar todos los espacios de adornos

La sala suele ser uno de los lugares más importantes de la casa durante la Navidad, porque allí se reúne la familia, se reciben las visitas y se comparten muchos momentos especiales.

Para darle un toque navideño, puedes comenzar por los cojines del sofá. Si tienes algunos rojos, verdes, dorados o crema, combínalos para crear un ambiente festivo sin necesidad de comprar un juego nuevo.

También puedes colocar una manta decorativa sobre un mueble, poner una bandeja con esferas en la mesa de centro o añadir una pequeña guirnalda en una repisa.

Si tienes un presupuesto limitado, aprovecha los elementos que ya forman parte de la decoración de tu casa. Una bandeja, un jarrón o un recipiente de cristal pueden convertirse en parte del arreglo navideño con unos cuantos detalles.

No tienes que llenar la sala de adornos para que se vea bonita. A veces, unos pocos elementos bien combinados hacen que el espacio luzca más elegante y acogedor.