Ideas para decorar tu casa en Navidad sin gastar mucho dinero

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La Navidad se acerca y muchas familias dominicanas comienzan a sacar el arbolito, las luces y los adornos que han guardado durante todo el año. Sin embargo, decorar la casa no tiene que convertirse en un gasto excesivo ni en una preocupación para el bolsillo.
Con un poco de creatividad, puedes transformar la sala, el comedor y hasta la entrada de tu casa sin tener que comprarlo todo nuevo. Lo importante es sacarle provecho a lo que tienes, elegir bien los colores y buscar ideas que te permitan ahorrar unos cuartos.
Si quieres que tu hogar se vea bonito y acogedor esta Navidad, toma en cuenta estas recomendaciones.
1. Reutiliza los adornos que tienes guardados
Antes de salir a comprar esferas, cintas y otros adornos, busca las cajas navideñas que tienes guardadas en el clóset, el depósito o debajo de la cama. Es muy probable que encuentres decoraciones que todavía están en buenas condiciones y que puedes aprovechar.
Si las esferas son de años anteriores, no tienes que descartarlas. Puedes mezclarlas con algunos adornos nuevos para que el arbolito luzca diferente. Por ejemplo, si tienes esferas rojas, verdes y doradas, agrega unos lazos grandes para darle un toque más moderno.
También puedes aprovechar las decoraciones que ya no quieras colocar en el árbol. Pon varias esferas dentro de un recipiente de cristal, añade una cinta bonita y colócalo sobre la mesa de centro o el comedor.
Otra idea es reutilizar las guirnaldas, las estrellas y las figuras de Santa Claus para decorar repisas, muebles y rincones de la sala.
El truco está en no comprar por comprar. Primero revisa lo que tienes en casa y después decide qué te hace falta. Así puedes evitar gastos innecesarios y reservar ese dinero para otras cosas importantes de la temporada.
2. Cambia los colores del arbolito sin comprar uno nuevo
Si quieres que tu arbolito se vea diferente este año, no tienes que cambiarlo completo. Una nueva combinación de colores puede hacer que parezca otra decoración.
El rojo y el verde son clásicos que nunca pasan de moda. Sin embargo, también puedes probar con dorado y champán, blanco y plateado, rosa y dorado o borgoña con detalles dorados.
Si tienes muchas esferas de un mismo color, úsalas como base y completa la decoración con cintas o lazos que combinen. No hace falta comprar decenas de adornos para conseguir un resultado bonito.
Otra opción es colocar las esferas más grandes en las partes más visibles del árbol y distribuir las pequeñas entre las ramas. Esto ayuda a que la decoración tenga más volumen y se vea organizada.
Si el presupuesto está apretado, compra solamente algunos elementos que hagan la diferencia, como una cinta ancha o un lazo para la punta del árbol.
3. Decora la sala sin llenar todos los espacios de adornos
La sala suele ser uno de los lugares más importantes de la casa durante la Navidad, porque allí se reúne la familia, se reciben las visitas y se comparten muchos momentos especiales.
Para darle un toque navideño, puedes comenzar por los cojines del sofá. Si tienes algunos rojos, verdes, dorados o crema, combínalos para crear un ambiente festivo sin necesidad de comprar un juego nuevo.
También puedes colocar una manta decorativa sobre un mueble, poner una bandeja con esferas en la mesa de centro o añadir una pequeña guirnalda en una repisa.
Si tienes un presupuesto limitado, aprovecha los elementos que ya forman parte de la decoración de tu casa. Una bandeja, un jarrón o un recipiente de cristal pueden convertirse en parte del arreglo navideño con unos cuantos detalles.
No tienes que llenar la sala de adornos para que se vea bonita. A veces, unos pocos elementos bien combinados hacen que el espacio luzca más elegante y acogedor.
Notas relacionadas
4. Dale un toque navideño a la entrada de tu casa
La entrada también merece su decoración, aunque no tengas mucho espacio ni quieras gastar demasiado.
Una corona navideña en la puerta es una opción sencilla que puedes reutilizar durante varios años. Si ya tienes una, cambia el lazo o agrégale algunos detalles para que parezca nueva.
Si cuentas con una mesita en la entrada, coloca una figura de Santa Claus, un pequeño arbolito o un recipiente con esferas. También puedes utilizar una guirnalda con luces para darle un toque más festivo.
En los apartamentos dominicanos, donde muchas veces el espacio es reducido, conviene elegir adornos pequeños que no estorben el paso.
La idea es que, desde que alguien llegue a tu casa, pueda sentir el ambiente navideño sin que tengas que gastar una fortuna.
5. Haz tus propios adornos con materiales económicos
Si te gustan las manualidades, puedes preparar decoraciones originales con materiales que tengas en casa o que puedas conseguir a bajo costo.
Por ejemplo, utiliza cartulina para hacer estrellas, cintas para crear lazos y frascos de cristal para preparar centros de mesa. También puedes decorar cajas vacías con papel de regalo y colocarlas debajo del árbol para completar el conjunto.
Los rollos de cartón, las ramas secas y algunos retazos de tela también pueden servir para crear adornos personalizados.
Si tienes niños, esta puede ser una buena oportunidad para compartir una tarde haciendo decoraciones en familia. Además de ahorrar, tendrás adornos hechos por ustedes mismos y recuerdos especiales de la Navidad.
Eso sí, procura que los materiales sean seguros y evita colocar papel, cartón o telas cerca de bombillas calientes o fuentes de calor.
6. Aprovecha las luces que tienes guardadas
Las luces navideñas pueden transformar un espacio, incluso cuando no tienes muchos adornos.
Antes de comprar nuevas, saca las que guardaste el año pasado y comprueba si funcionan. Revisa también que los cables estén en buenas condiciones y que sean adecuados para el lugar donde piensas utilizarlas.
Puedes colocarlas en el arbolito, alrededor de una ventana, sobre una repisa o en el balcón, siempre que sean apropiadas para ese uso.
Las luces cálidas son una buena opción para crear un ambiente acogedor. Si prefieres una decoración más alegre y tradicional, puedes combinar luces de colores con adornos rojos y verdes.
Otra alternativa son las velas LED, que sirven para decorar mesas y muebles sin utilizar una llama abierta.
No tienes que poner luces por toda la casa. Con distribuirlas en algunos puntos estratégicos es suficiente para darle ese toque navideño que buscas.
7. Decora la mesa del comedor con lo que tienes
La mesa del comedor también puede convertirse en protagonista durante las fiestas, especialmente cuando llegan los familiares a compartir la cena de Nochebuena.
Si no quieres gastar en un centro de mesa nuevo, utiliza una bandeja que tengas en casa y coloca encima algunas esferas, ramas artificiales y una cinta decorativa.
También puedes aprovechar los manteles y caminos de mesa que ya tienes guardados. Si son de colores neutros, combínalos con servilletas rojas, verdes o doradas para conseguir un ambiente festivo.
Unos vasos de cristal, una vajilla bien organizada y una decoración sencilla pueden hacer que la mesa luzca elegante sin necesidad de comprar un juego completo.
8. Compra con cabeza y evita los gastos innecesarios
En Navidad es fácil dejarse llevar por las ofertas y terminar comprando adornos que realmente no necesitas. Por eso, antes de salir a las tiendas, conviene hacer una lista de lo que te hace falta.
Establece un presupuesto y procura respetarlo. Si solamente necesitas una cinta, unas luces o un par de adornos, evita comprar una caja completa de decoraciones.
También puedes comparar precios en diferentes establecimientos y aprovechar las ofertas, siempre verificando que realmente representen un ahorro.
Otra recomendación es comprar adornos que puedas reutilizar durante varios años. Los colores clásicos, las guirnaldas resistentes y las figuras de buena calidad pueden ayudarte a ahorrar en futuras temporadas.
No se trata de tener la casa más adornada del barrio, sino de crear un ambiente bonito sin descuidar el bolsillo.
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