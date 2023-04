Hidratación e higiene de alimentos son fundamentales para evitar intoxicaciones en Semana Santa

La gastroenteróloga de CEMDOE ofrece recomendaciones para evitar los malestares estomacales

SANTO DOMINGO.- En el marco de Semana Santa 2023, la gastroenteróloga del Centro Médico de Diabetes, Obesidad y Especialidades (CEMDOE) Fabiolina Sánchez, invitó a tomar en cuenta algunas recomendaciones para evitar intoxicaciones alimentarias, enteritis secundarias y malestares estomacales en esta época.

“Durante los días de descanso solemos abandonar la manera clásica de alimentarnos para dar paso a comidas no tan saludables, lo que, a la larga, afecta nuestro organismo, no solo a nivel metabólico, si no también que, su manera de preparación, envase y hasta la forma de servirlo puede influir de manera negativa”, explicó.