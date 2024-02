Grupo Magna recibe reconocimiento de parte de Dongfeng DFAC

Magna, grupo empresarial automotriz con liderazgo en Latinoamérica, recibió premios para sus subsidiarias de México, Colombia y Guatemala de parte de DFAC Dongfeng, el fabricante de vehículos pesados número 1 de China. La entrega de estos reconocimientos se llevó a cabo durante la DFAC 2024 Global New Product Promotion Conference, celebrada en Guangzhou, China.

Los galardones entregados el pasado 18 de enero fueron The Best Light Truck Promotion para Guatemala y The Best Small Truck Promotion para Magma, subsidiaria del grupo en México y Colombia.

Estas certificaciones fortalecen la alianza estratégica entre ambas compañías, la cual permitirá expandir el negocio de DFAC Dongfeng Camiones / Jungfeng Autos y pickup, en los mercados de México, Guatemala, El Salvador, Panamá, Honduras, Costa Rica, Colombia, Bolivia y Argentina.

“DFAC Dongfeng – Jungfeng es más que un proveedor para nosotros, pues se ha convertido en un verdadero aliado estratégico. Después de 50 años en el mercado, en los que hemos experimentado innumerables desafíos, estamos seguros de que la incansable dedicación de esta compañía al brindarnos productos y vehículos de la más alta calidad, que no solo cumplen con estándares internacionales, sino que superan las expectativas de nuestros clientes, nos ayudará a superar los retos del futuro, así como a explorar nuevas oportunidades de crecimiento” Agustín Lama Verdeja, CEO de Grupo Magna

Durante el evento también se presentaron nuevos modelos, revelando la diversidad del portafolio que la marca de origen chino tiene preparado para los mercados latinoamericanos. Esta exposición también dejó ver su compromiso con la satisfacción de las necesidades de sus clientes, así como su enfoque progresivo.

Grupo Magna busca posicionar a DFAC Dongfeng – Jungfeng

Con esta alianza, Magna busca posicionar a DFAC Dongfeng Camiones / Jungfeng Autos y pickup como líder en sus segmentos, así como en el servicio postventa para los diferentes mercados de Latinoamérica.

“Agradezco a todo el equipo de DFAC Dongfeng – Jungfeng que ha contribuido a esta exitosa colaboración. Su profesionalismo y dedicación son ejemplo de excelencia en la industria. De igual manera, doy las gracias a cada miembro de Grupo Magna, cuyo arduo trabajo y esfuerzo han sido fundamentales para convertir esta alianza en un verdadero motor de progreso” Agustín Lama Verdeja, Ceo de Grupo Magna

Se espera que la alianza comercial entre ambas compañías impulse su compromiso con la innovación y desarrollo. Pues DFAC Dongfeng está en la búsqueda constante de avances tecnológicos y soluciones innovadoras que se alinean con las necesidades específicas de cada mercado. Gracias a sus vehículos comerciales (camiones y autobuses) con una gama completa de series que incluyen medianos, pesados, livianos, mini y de conversión. También a sus vehículos de uso particular y pickup con la marca Jungfeng. La compañía ha logrado convertirse en un referente dentro del mercado asiático y espera ganarse un lugar entre los consumidores de Latinoamérica.

Para Grupo Magna, la alianza con DFAC Dongfeng – Jungfeng le permitirá refrendar su liderazgo en el sector automotriz de Latinoamérica. Por ello, durante los próximos meses, ambas compañías continuarán llevando acciones conjuntas. Lo harán para impulsar la visión y los productos de la empresa china en los diferentes mercados de la región.