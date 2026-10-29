Grabo Estilo presenta uniformes Velilla en desfile en Santo Domingo

Ejecutivos internacionales respaldan la alianza entre Grabo Estilo y Velilla

La actividad estuvo encabezada por Ignacio Glass y Sulin Lantigua de Glass, directivos de Grabo Estilo, junto a Adrián Olid Velilla y Aitor Guezuraga, ejecutivos de la firma española vinculados a su dirección global y gestión comercial internacional.

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Durante el encuentro, los representantes destacaron la importancia de la alianza comercial entre ambas empresas y su contribución al fortalecimiento de la oferta de uniformes profesionales en República Dominicana.

«Es un honor que Velilla, símbolo de innovación y prestigio internacional, esté representada en República Dominicana por Grabo Estilo, una empresa que impulsa productos únicos, certificados y con visión global», expresaron los ejecutivos.

La presencia de los representantes internacionales reafirmó el interés de ambas compañías en continuar acercando al mercado dominicano soluciones de vestuario profesional alineadas con las tendencias y los requerimientos de diferentes industrias.

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Colecciones especializadas para cada sector productivo

La pasarela presentó una selección de propuestas diseñadas para responder a las necesidades particulares de distintos entornos laborales, desde actividades que requieren altos estándares de higiene hasta operaciones industriales que demandan prendas resistentes y elementos de protección visual.

Sector salud. Las colecciones incluyeron uniformes médicos, clínicos y veterinarios concebidos para ofrecer comodidad, libertad de movimiento y una imagen profesional en entornos de alta exigencia.

Hotelería, gastronomía y servicios de alimentación. Se presentaron prendas dirigidas a hoteles, spas, centros de belleza, restaurantes y cocinas profesionales, así como a áreas de manipulación y conservación de alimentos. Estas propuestas combinan presentación, comodidad y funcionalidad para jornadas de trabajo intensas.

Industria, construcción y seguridad operativa. Las líneas destinadas a la construcción, siderurgia, minería, automoción y otras actividades operativas destacaron por sus características de resistencia y practicidad, adaptadas a las condiciones propias de cada entorno laboral.

Alta visibilidad y prendas reflectivas. La colección incluyó soluciones orientadas a mejorar la visibilidad de los trabajadores en espacios con iluminación limitada o exposición a riesgos, con aplicaciones en aeropuertos, puertos, almacenes, transporte, logística y operaciones nocturnas. Estas prendas responden a necesidades de seguridad laboral y a los requisitos aplicables según cada actividad.

Sector corporativo, oficinas y estilo de vida. También se mostraron propuestas para empresas, entidades bancarias, universidades y centros administrativos, junto con alternativas de inspiración deportiva y casual dirigidas a organizaciones que buscan combinar comodidad, versatilidad e identidad corporativa.

Grabo Estilo apuesta por la evolución del vestuario profesional en República Dominicana

La presentación reafirmó el compromiso de Grabo Estilo con la diversificación de su portafolio y la incorporación de marcas internacionales que respondan a las necesidades del mercado empresarial dominicano.

La alianza con Velilla, vigente desde hace varios años, ha permitido acercar al país colecciones internacionales de uniformes profesionales dirigidas a diferentes sectores económicos, con opciones que integran diseño, funcionalidad y características específicas para cada actividad.

En ese contexto, la disponibilidad de inventario, las colecciones de temporada y las alternativas para entrega inmediata constituyen elementos relevantes para las organizaciones que necesitan soluciones de vestuario corporativo, tanto para la operación diaria como para la estandarización de la imagen de sus equipos.

Con este desfile, Grabo Estilo fortalece su propuesta comercial en el segmento de uniformes profesionales y consolida su apuesta por ofrecer productos que respondan a las nuevas demandas de las empresas e instituciones.

Grabo Estilo presenta uniformes profesionales de Velilla en Santo Domingo. Velilla muestra sus nuevas tendencias en uniformes profesionales.



Sobre Grabo Estilo

Grabo Estilo es una empresa dominicana especializada en soluciones corporativas, institucionales y profesionales, con más de dos décadas de trayectoria en la comercialización de productos destinados a fortalecer la identidad y la imagen de empresas, organizaciones e instituciones.

Su portafolio incluye regalos corporativos, placas, trofeos, uniformes profesionales y colecciones de marcas internacionales, con alternativas para distintos sectores y necesidades empresariales.

Bajo la dirección de Ignacio Glass y Sulin Lantigua de Glass, la compañía ha impulsado su desarrollo en el mercado nacional mediante una propuesta centrada en la innovación, la calidad y el servicio, ampliando su oferta de soluciones corporativas y vestuario profesional.

Presencia nacional

Grabo Estilo cuenta con sucursales en:

Santo Domingo: Naco y El Millón (casa matriz).

Santiago: sucursales I y II.

La Vega.

Punta Cana.

Puerto Plata.

Sucursal corporativa: Quisqueya.

Próxima apertura: Santo Domingo Oeste