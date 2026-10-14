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Adoturd destaca el golf como motor del turismo deportivo en RD

El presidente de la Asociación Dominicana de Turismo Deportivo (ADOTURD), Yerik Pérez, destacó el aporte del golf al turismo nacional. Señaló que esta disciplina ayuda a diversificar la oferta turística, generar riquezas y proyectar al país en el extranjero. Pérez habló antes de la segunda edición de ADOTalk, dedicada al tema «Golf, turismo y marca […]

Ruth Salcedo
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El presidente de la Asociación Dominicana de Turismo Deportivo (ADOTURD), Yerik Pérez, destacó el aporte del golf al turismo nacional. Señaló que esta disciplina ayuda a diversificar la oferta turística, generar riquezas y proyectar al país en el extranjero.

Pérez habló antes de la segunda edición de ADOTalk, dedicada al tema «Golf, turismo y marca país». El encuentro reunió a representantes de los sectores deportivo, turístico y hotelero. Durante la actividad, analizaron el impacto del golf en el turismo dominicano.

El presidente de ADOTURD explicó que cerca del 2 % de los visitantes que recibe el país viaja para practicar deportes. El dato corresponde a estudios del Ministerio de Turismo citados durante su intervención. Entre esas actividades, el golf ocupa un lugar destacado.

Pérez indicó que los beneficios del golf van más allá del deporte. Según explicó, esta actividad ayuda a generar y distribuir riquezas. También contribuye a mejorar la imagen del país en los mercados internacionales.

Asimismo, resaltó la importancia de ampliar las opciones para los turistas. Consideró que el turismo deportivo, cultural y gastronómico puede complementar los tradicionales atractivos de sol y playa.

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Participación de los sectores turístico y deportivo

La actividad fue organizada por Adoturd y la Escuela de Dirección y Gestión del Turismo de la Universidad Iberoamericana (Unibe). Pérez moderó el conversatorio, en el que los participantes intercambiaron ideas sobre el papel del golf en la cadena de valor del turismo dominicano.

Entre los asistentes figuraron Enrique Valverde, presidente de la Federación Dominicana de Golf (Fedogolf); Félix Olivo, presidente de Medios Fiebre de Golf; y Manuel Sajour, director ejecutivo de Marketing de Grupo Puntacana.

También participaron Raúl Cendoya, gerente general de La Romana Country Club, de Casa de Campo, y Aguie Lendor, vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Hoteles y Turismo de la República Dominicana (Asonahores).

La segunda edición de ADOTalk sirvió como espacio de intercambio sobre las oportunidades que ofrece el golf para atraer visitantes, dinamizar la actividad turística y fortalecer la imagen de la República Dominicana en los mercados internacionales.

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ETIQUETAS:Golfturismo dominicanoTurismo deportivoAdoturdYerik Pérez
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